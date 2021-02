O ράπερ Lil Uzi Vert εμφύτευσε ροζ διαμάντι 24 εκατ. δολαρίων στο μέτωπο του

Ο Αμερικανός ράπερ Lil Uzi Vert (ή Symere Bysil Woods όπως είναι το πραγματικό του όνομα) αποφάσισε να στολίσει το πρόσωπό του με έναν ασυνήθιστο και κάπως σοκαριστικό τρόπο.

I’ve been paying for a natural pink diamond from Elliot for years now . This one Stone cost so much I’ve been paying for it since 2017. That was the first time I saw a real natural pink diamond. ♦️ A lot of M’s in my face 🤫 💰 💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰

— Uzi London 🌎☄️💕® (@LILUZIVERT) January 30, 2021