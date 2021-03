Χρόνια φλεγμονή: Τι είναι – Πώς θα την αποφύγεις

Ολοένα και περισσότεροι επιστήμονες εστιάζουν στην απειλητική δράση της χρόνιας φλεγμονής στην υγεία. Σύμφωνα με τα ευρήματα πρόσφατης φινλανδικής μελέτης φαίνεται ότι το μυστικό για την αποφυγή της δημιουργίας εμμένουσας χαμηλού βαθμού φλεγμονής είναι πολύ απλό και αποτελεσματικό ήδη από την παιδική ηλικία.

Η έντονη και γρήγορη σωματική άσκηση μπορεί να μειώσει την εμμένουσα χαμηλού βαθμού φλεγμονή σύμφωνα με ευρήματα φινλανδικής μελέτης σε παιδιά. Η έρευνα με την ονομασία PANIC (Physical Activity and Nutrition in Children) πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία επιστημόνων από το Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Φινλανδίας, το Πανεπιστήμιο του Jyväskylä, το Πανεπιστημίου του Cambridge και τη Νορβηγικής Σχολής Επιστημών Αθλητισμού. Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο European Journal of Sport Science.

Η χρόνια φλεγμονή χαμηλού βαθμού συνδέεται με την μετέπειτα εκδήλωση αρκετών χρόνιων παθήσεων και το γεγονός ότι μπορεί να ελεγχθεί μέσω της άσκησης είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για την υγεία των παιδιών αλλά και για την μετέπειτα ζωή τους. Η χρόνια φλεγμονή χαμηλού βαθμού αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 αλλά και καρδιακών παθήσεων. Η παχυσαρκία παίζει και αυτή το ρόλο της όμως μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία σχετικά με τον ρόλο του τρόπου ζωής στη μείωση της από την παιδική ηλικία.

«Η μελέτη μας έδειξε ότι τα παιδιά που ήταν σωματικά πιο δραστήρια και ακολουθούσαν μια λιγότερο καθιστική ζωή παρουσιάσαν λιγότερη φλεγμονή σε σύγκριση με τα παιδιά που ήταν λιγότερο δραστήρια», εξηγεί ο Δρ Eero Haapala από τη Σχολή Επιστημών Αθλητισμού και Υγείας του Πανεπιστημίου του Jyväskylä.

Η μελέτη εξέτασε πώς σχετίζεται η σωματική δραστηριότητα, ο καθιστικός τρόπος ζωής, η ποιότητα της διατροφής και η ποσότητα του λίπους στο σώμα με τη φλεγμονή χαμηλού βαθμού σε 390 παιδιά ηλικίας 6 έως 8 ετών. Η σωματική άσκηση και ο χρόνος ακινησίας μετρήθηκαν με έναν αισθητήρα καρδιακού ρυθμού και κίνησης και η σύσταση του σώματος με μια συσκευή DXA. Η ύπαρξη φλεγμονής διερευνήθηκε με οδηγό σχετικούς βιοδείκτες που μετρήθηκαν από τα δείγματα του αίματος των παιδιών.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν έναν επικίνδυνο συνδυασμό που προάγει την φλεγμονή. Διαπίστωσαν ότι στα παιδιά που δεν ασκούνταν συχνά, ακολουθούσαν μια διατροφή φτωχή σε θρεπτικά συστατικά και είχαν αυξημένο ποσοστό σωματικού λίπους οι δείκτες φλεγμονής ήταν αυξημένοι: «Το βασικό συμπέρασμα από τα αποτελέσματα μας είναι ότι η αύξηση της σωματικής άσκησης και η μείωση του καθιστικού τρόπου ζωής είναι το κλειδί για την πρόληψη της χρόνιας φλεγμονής ήδη από την παιδική ηλικία» καταλήγει ο Haapala.

Πηγή: ygeiamou