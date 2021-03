Πότε η κοιλίτσα αποτελεί τον Νο1 κίνδυνο για την καρδιά

Για τις γυναίκες στα πρόθυρα της εμμηνόπαυσης, η κοιλίτσα δεν είναι αισθητικό πρόβλημα αλλά ζήτημα υγείας, διατείνεται νέα έρευνα που διαπίστωσε ότι το αυξημένο σπλαχνικό (ενδοκοιλιακό) λίπος πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων.

Εντυπωσιακή ήταν και η αποκάλυψη πως το σύνολο του σωματικού βάρους δεν επηρεάζει τη σχέση αλλά είναι η εναπόθεση του λίπους που θέτει σε μεγαλύτερο κίνδυνο την καρδιαγγειακή υγεία. «Δύο γυναίκες μπορεί να έχουν τον ίδιο Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) με διαφορετική εναπόθεση λίπους. Ωστόσο, αυτή που αποθηκεύει το λίπος στην κοιλιακή χώρα διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων από εκείνη που το αποθηκεύει φερ΄ειπείν στους μηρούς» εξήγησε η Δρ Samar El Khoudary, Επίκουρη Καθηγήτρια Επιδημιολογίας στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου του Πίτσμπουργκ.

Η έρευνα έδειξε επιπλέον πως, πέρα από την αναλογική αύξηση σπλαχνικού λίπους και πάχους της καρωτίδας αρτηρίας, η συγκέντρωση λίπους στην κοιλιά πολλαπλασιάζεται με τα χρόνια και ο ρυθμός αύξησης επιταχύνεται με την έναρξη της εμμηνόπαυσης.

Για κάθε αύξηση του σπλαχνικού λίπους κατά 20%, ο έσω χιτώνας της καρωτίδας αρτηρίας γινόταν κατά 2% πιο παχύς. (Οι καρωτίδες αρτηρίες είναι οι κύριες αρτηρίες αιμάτωσης του εγκεφάλου. Η πάχυνση του έσω χιτώνα θεωρείται πρώιμη ένδειξη καρδιακών παθήσεων.)

Για τα σχετικά πορίσματα, οι ερευνητές μέτρησαν το σπλαχνικό λίπος με αξονική τομογραφία και το πάχος του έσω χιτώνα της καρωτίδας αρτηρίας με υπερήχους σε 360 γυναίκες από το Πίτσμπουργκ και το Σικάγο, οι οποίες είχαν συμμετάσχει στην έρευνα για την υγεία της καρδιάς SWAN (Study of Women’s Health Across the Nation). Η μέση ηλικία ήταν τα 51 έτη, ηλικία που σηματοδοτεί την είσοδο στην εμμηνόπαυση για την πλειονότητα των Αμερικανίδων.

Τα αποτελέσματα παρέμειναν σταθερά ακόμη και μετά τον συνυπολογισμό άλλων παραγόντων που εμπλέκονται στην καρδιαγγειακή υγεία όπως το βάρος και το ΔΜΣ.

Αν και δεν έχουν διακριβωθεί οι λόγοι που καθιστούν το κοιλιακό λίπος τόσο επικίνδυνο, η Δρ El Khoudary εξήγησε ότι, ως μεταβολικά «ενεργό λίπος», μπορεί να αυξήσει την απελευθέρωση φλεγμονωδών δεικτών που πιθανώς αυξάνουν τον κίνδυνο καρδιακών νόσων.

Η μεζούρα αρκεί

Η Δρ El Khoudary τόνισε τη σημασία της μέτρησης του κοιλιακού λίπους τακτικά για την πρόληψη της επικίνδυνης αύξησής του κατά την είσοδο στην εμμηνόπαυση· «δεν χρειάζονται πολυδάπανες αξονικές. Αρκεί η μεζούρα», ανέφερε σχετικά.

Επιπλέον, για τις γυναίκες με περίσσιο σπλαχνικό λίπος, κρίνεται αναγκαίος ο έλεγχος και άλλων παραγόντων που σχετίζονται με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο όπως η υψηλή χοληστερόλη, υψηλή αρτηριακή πίεση και η αντίσταση στην ινσουλίνη, πρώιμη ένδειξη του διαβήτη, δήλωσε η επικεφαλής ερευνήτρια.

Σύμφωνα με την Δρ El Khoudary, περισσότερες έρευνες πιθανώς να αναδείξουν τον τύπο διατροφής, άσκησης ή παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής που μπορούν να μειώσουν το σπλαχνικό λίπος και τη στένωση της καρωτίδας αρτηρίας, καθώς και ένα ενδεχόμενο όριο πέρα από το οποίο η συγκέντρωση λίπους στην κοιλιά εξελίσσεται σε απειλή για την υγεία.

Από την πλευρά της, η Mercedes Carnethon, Αντιπρόεδρος Προληπτικής Ιατρικής στη Σχολή Ιατρικής Feinberg του Πανεπιστημίου Northwestern στο Σικάγο, χαιρέτισε τα ευρήματα ως ένα καμπανάκι για όλες τις γυναίκες στα πρόθυρα της εμμηνόπαυσης: «Είναι σημαντικό να γνωρίζουν ότι η σωματοδομή αρχίζει να αλλάζει δύο χρόνια πριν την εμμηνόπαυση και συνεχίζει με την πάροδο του χρόνου. Ο συνδυασμός ενός υγιεινού τρόπου ζωής και ισορροπημένης διατροφής προς αποφυγή απόκτησης βάρους ίσως αποτελεί μια στρατηγική για να αποφευχθούν οι ανεπιθύμητες και επικίνδυνες για την καρδιά αλλαγές στο σώμα».