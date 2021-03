Ποιο εμβόλιο κορωνοϊού προκαλεί εκτεταμένο δερματικό εξάνθημα

Οι εξελίξεις τρέχουν για τα νέα εμβόλια έναντι της COVID-19, το ίδιο όμως συμβαίνει και όσον αφορά στοιχεία για αυτά που χρησιμοποιούνται ήδη στις εμβολιαστικές εκστρατείες.

Ένα νέο δεδομένο για το mRNA-1273 εμβόλιο της Moderna ανακάλυψαν ερευνητές από το Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης και αφορά μια καθυστερημένη αντίδραση υπερευαισθησίας σε ορισμένους εμβολιασθέντες.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή τους που δημοσιεύεται στο The New England Journal of Medicine (NEJM), κατά την κλινική δοκιμή φάσης 3 του εμβολίου της Moderna, ένα μικρός αριθμός εθελοντών από τους συνολικά 30.000 εμφάνισε την αντίδραση, τέσσερις με έντεκα ημέρες από την πρώτη δόση (μέσος όρος οκτώ ημέρες) όπως επιβεβαίωσε η δική τους μελέτη με επικεφαλής τη Δρ Kimberly Blumenthal, MD, MSc, συνδιευθύνουσα του Προγράμματος Κλινικής Επιδημιολογίας στους τομείς της Ρευματολογίας, Αλλεργίας και Ανοσολογίας του Νοσοκομείου της Μασαχουσέτης.

Οι παρατηρήσεις της ομάδας της Δρ Blumenthal αφορούν δώδεκα εθελοντές που εμφάνισαν δερματικές αντιδράσεις μεγάλης έκτασης, συνοδεία ερυθρότητας, κνησμού ή πόνου, οι οποίες ωστόσο αντιμετωπίστηκαν με πάγο και αντιισταμινικά, σε μερικές περιπτώσεις με κορτικοστεροειδή και μόλις ένα περιστατικό έλαβε λανθασμένα αντιβιοτική αγωγή. «Η καθυστερημένη αντίδραση υπερευαισθησίας θα μπορούσε να διαγνωστεί λανθασμένα από κλινικούς γιατρούς και ασθενείς ως απλή δερματική λοίμωξη. Ωστόσο, καθώς δεν πρόκειται για τέτοια, τα αντιβιοτικά δεν ενδείκνυνται για την αντιμετώπισή της», εξήγησε η Δρ Erica Shenoy, MD, Ph.D., αναπληρώτρια επικεφαλής της Μονάδας Ελέγχου Μολύνσεων του Νοσοκομείου, η οποία συνυπογράφει την επιστολή.

Η αντίδραση αυξημένης υπερευαισθησίας όπως περιγράφεται στην έρευνα που δημοσιεύθηκε στο NEJM. Credit: Massachusetts General Hospital

Η αντίδραση δεν αποτελεί ουσιαστικό κίνδυνο, επισημαίνουν οι ερευνητές, παροτρύνοντας όσους εμφάνισαν κάποιο εξάνθημα στο σημείο της ένεσης να μην παραλείψουν τη δεύτερη δόση. «Στόχος μας είναι να ενημερωθούν για τη συγκεκριμένη καθυστερημένη αντίδραση οι γιατροί και άλλοι πάροχοι υγείας, ώστε να είναι σε θέση να κατευθύνουν τους ασθενείς χωρίς ανησυχία», ανέφερε η Δρ Blumenthal.

Τα συμπτώματα υποχώρησαν μετά από σχεδόν μια εβδομάδα κατά μέσο όρο και για τους δώδεκα εμβολιασθέντες. Οι μισοί εξ αυτών παρουσίασαν αντίστοιχη αντίδραση και μετά τη δεύτερη δόση – περίπου 48 ώρες από τον εμβολιασμό. Ωστόσο, σε κανένα περιστατικό η καθυστερημένη αντίδραση υπερευαισθησίας από τη δεύτερη δόση δεν ήταν σοβαρότερη της πρώτης.

Οι ερευνητές σημείωσαν ότι βιοψίες από το δέρμα των εθελοντών επιβεβαίωσαν την αρχική υποψία τους ότι επρόκειτο για καθυστερημένη αλλεργική ανοσολογική απόκριση, μια συνήθης αντίδραση σε φάρμακα.

«Πιστεύουμε ότι, για τους περισσότερους ανθρώπους που το βιώνουν, η αντίδραση του ανοσοποιητικού σημαίνει επιτυχία για την επιθυμητή ανοσοαπόκριση» σχολίασε η Δρ Esther Freeman, MD, Ph.D., διευθύντρια της Παγκόσμιας Υγείας και Δερματολογίας στο Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης, επισημαίνοντας πως τα ευρήματα θα έπρεπε να ενθαρρύνουν παρά να αποθαρρύνουν όσους πρόκειται να εμβολιαστούν.