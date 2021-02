Η υψηλή αρτηριακή πίεση προκαλεί αθηροσκλήρωση

Η υπέρταση μπορεί να βλάψει τις αρτηρίες και πιθανόν να οδηγήσει σε εγκεφαλικό επεισόδιο ή καρδιακή προσβολή.

Μια διεθνής ομάδα ερευνητών εντόπισε αρκετά βήματα στη διαδικασία της αθηροσκλήρωσης που προκαλείται από την υπέρταση. Η μελέτη διεξήχθη σε χοίρους, λόγω των ομοιοτήτων μεταξύ των καρδιαγγειακών συστημάτων των χοίρων και των ανθρώπων.

«Ένα από τα κύρια ευρήματά μας είναι ότι η υπέρταση είναι σε θέση να ασκήσει την επιζήμια επίδρασή της στο αρτηριακό τοίχωμα μέσω άμεσης μηχανικής πίεσης, χωρίς τη συμμετοχή ορμονών που μεταφέρονται με την κυκλοφορία του αίματος», είπε ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Rozh Al-Mashhadi από το Aarhus University.

“Έχουμε αρκετές θεραπείες για την υπέρταση με στόχο τη μείωση της αρτηριακής πίεσης σε φυσιολογικά επίπεδα. Ωστόσο, αυτό μπορεί να μην διατηρείται επαρκώς σε όλους τους ασθενείς. Προκειμένου να αναπτυχθούν νέες θεραπείες, πρέπει να διευκρινίσουμε τους μηχανισμούς με τους οποίους η υπέρταση βλάπτει το αρτηριακό τοίχωμα», εξήγησε ο Al-Mashhadi.

Οι ερευνητές εντόπισαν το θεμελιώδες βήμα που συνδέει την υπέρταση με την αθηροσκλήρωση. Έδειξαν ότι η υπέρταση οδηγεί σε αυξημένη συσσώρευση της κακής χοληστερόλης -της λεγόμενης LDL χοληστερόλης- στο αρτηριακό τοίχωμα. Τα σωματίδια της LDL χοληστερόλη είναι καθοριστικά για την ανάπτυξη της αθηροσκλήρωσης.

«Χρησιμοποιήσαμε μια τεχνική που ποσοτικοποιεί ταυτόχρονα όλες τις πρωτεΐνες στο αρτηριακό τοίχωμα. Διαπιστώσαμε ότι η υπέρταση προκάλεσε δομικές αλλαγές στο αρτηριακό τοίχωμα, μειώνοντας τη μεταφορά πρωτεϊνών από το αίμα στο ίδιο το τοίχωμα. Όπως σε ένα κόσκινο όπου οι οπές είναι πολύ μικρές Αυτό μπορεί να εξηγήσει γιατί βλέπουμε αυξημένη συσσώρευση χοληστερόλης που οδηγεί σε αθηροσκλήρωση», είπε ο Rozh Al-Mashhadi.

Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο Journal of the American College of Cardiology. Η μελέτη μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη νέων θεραπειών για υπερτασικά άτομα.

«Τα νέα ευρήματα μπορεί να μας επιτρέψουν να χαράξουμε στρατηγικές θεραπείας με στόχο τους πρόσφατα ανακαλυφθέντες μηχανισμούς ασθένειας. Η υπέρταση και η αθηροσκλήρωση είναι μείζονες ανησυχίες για την υγεία, οπότε διακυβεύονται πολλά», είπε ο Al-Mashhadi.