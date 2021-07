Εμβόλιο Pfizer: Η μετάλλαξη Delta πιθανόν να ρίχνει την αποτελεσματικότητα (ΦΩΤΟ)

Τα κρούσματα κορονοϊού αυξάνονται το τελευταίο διάστημα στο Ισραήλ παρά τον εμβολιασμό του πληθυσμού του και νέα στοιχεία δείχνουν ότι το εμβόλιο της Pfizer ενδέχεται να είναι μόλις 64% αποτελεσματικό απέναντι στη μετάλλαξη Delta.

Το Ισραήλ καταγράφει αύξηση των κρουσμάτων, ακόμη και ανάμεσα σε εμβολιασμένους. Στις 30 Μαΐου, η χώρα έφτασε στα μόλις 5 νέα κρούσματα κορονοϊού και σήμερα καταγράφει γύρω στα 300 την ημέρα, μια τεράστια αύξηση.

Η επιτροπή ειδικών για την COVID-19 του Ισραήλ ανέφερε τη Δευτέρα πως οι μισές μολύνσεις καταγράφονται ανάμεσα σε εμβολιασμένους ενήλικες και ότι πιστεύει πως η μετάλλαξη – η οποία προήλθε από την Ινδία – ευθύνεται για αυτή την εξέλιξη.

Εμβόλιο Pfizer και μετάλλαξη Delta: Τα ανησυχητικά στοιχεία

Τα στοιχεία που ήρθαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο Υγείας αναφέρουν πως η αποτελεσματικότητα του εμβολίου στην πρόληψη τόσο της μόλυνσης όσο και της συμπτωματικής νόσου έπεσε στο 64% από τις 6 Ιουνίου. Την ίδια ώρα, το εμβόλιο είναι 93% αποτελεσματικό στην πρόληψης της νοσηλείας και της σοβαρής νόσησης από τον κορονοϊό, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Τα ανησυχητικά στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας την ώρα που η μετάλλαξη Delta προκαλεί φόβους για μια νέα αύξηση των κρουσμάτων και στις ΗΠΑ. Όπως αναφέρει η Daily Mail, η Καλιφόρνια, η πολιτεία με τον μεγαλύτερο πληθυσμό, ανέφερε τη Δευτέρα ότι η μετάλλαξη είναι πλέον αυτή που κυριαρχεί και ευθύνεται για το 36% των κρουσμάτων τον περασμένο μήνα.

Νεβάδα, Αρκάνσας και Μισούρι αντιμετωπίζουν επίσης αύξηση των μολύνσεων, κυρίως από τη μετάλλαξη Delta.

Αξιωματούχοι υγείας στις ΗΠΑ επιμένουν πως το εμβόλιο της Pfizer θεωρείται ότι προστατεύει ενάντια στη μετάλλαξη Delta, χωρίς να έχουν δώσει πάντως κάποια απάντηση για τα στοιχεία που έρχονται από το Ισραήλ.

«Σε κάποιο βαθμό αυτό αναμένεται εφόσον το 85% των εμβολιασμένων ενηλίκων στο Ισραήλ είναι εμβολιασμένοι», δήλωσε ο Ran Balicer, επικεφαλής της επιτροπής.

«Όμως τα επίπεδα στα οποία κινούνται αυτές οι περιπτώσεις κάνουν κάποιους να πιστεύουν ότι επεκτείνονται πέρα από το αναμενόμενο σημείο και υποδηλώνουν ότι κάποια μείωση στην αποτελεσματικότητα του εμβολίου έναντι της ήπιας νόσησης – όχι όμως της σοβαρής νόσησης – είναι πιθανή».

Η μετάλλαξη Delta – η οποία είναι περισσότερο μεταδοτική από τα υπόλοιπα γνωστά στελέχη του κορονοϊού – έχει εξαπλωθεί στον κόσμο τις τελευταίες εβδομάδες. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν εμβολιαστεί με το εμβόλιο της Pfizer και οι ειδικοί ανησυχούν ότι μπορεί να μην καταπολεμά τόσο αποτελεσματικά τη συγκεκριμένη μετάλλαξη.

Το εμβόλιο θεωρείτο κατά 94% αποτελεσματικό έναντι του κορονοϊού πριν από τις τελευταίες αυξήσεις στα κρούσματα. Ο Balicer τόνισε πάντως πως είναι πολύ νωρίς για πανικό και για γρήγορα συμπεράσματα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του εμβολίου.

