Τουρισμός : Ετοιμάζονται για… κάθοδο οι Βρετανοί τουρίστες

Με ενθουσιασμό υποδέχτηκαν κυβέρνηση και ξένος Τύπος την ανακοίνωση για το επερχόμενο άνοιγμα της φετινής τουριστικής σεζόν στις 14 Μαΐου. Μέχρι τότε, όμως, η Ελλάδα πλήττεται από ένα σκληρό τρίτο κύμα της πανδημίας του κοροναϊού, ενώ – όπως και πέρσι – είναι εύλογη η ανησυχία ότι η έλευση των τουριστών θα φέρει περισσότερα κρούσματα.

Προς το παρόν, από αύριο και για τις επόμενες δύο εβδομάδες θα ζήσουμε τις τελευταίες μέρες του σκληρού lockdown. Από κει και πέρα θα ακολουθήσει ένας… αγώνας 60 ημερών, ο οποίος θα ολοκληρωθεί στις 14 Μαΐου. Πρόκειται για ημερομηνία ορόσημο, αφού εκτός από το άνοιγμα του τουρισμού, σύμφωνα με τις πληροφορίες μπορεί να αποτελέσει τη μέρα που θα ακούσουμε για τελευταία φορά τη λέξη «lockdown».

Ωστόσο, τον τελευταίο χρόνο, η πανδημία απέδειξε πόσο απρόβλεπτη είναι. Μέχρι τις 14 Μαΐου, αλλά και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, τα δεδομένα μπορούν να αλλάξουν πολλές φορές και έτσι να επηρεάσουν και τα όποια σχέδια για τον τουρισμό.

Παρά τις διαψεύσεις από την κυβέρνηση, μερίδα των πολιτών εξακολουθεί να θεωρεί ότι το άνοιγμα του τουρισμού το καλοκαίρι του 2020 συνετέλεσε στην έλευση του δεύτερου κύματος της πανδημίας το φθινόπωρο. Ιδιαίτερα μεγάλη ήταν η επιβάρυνση από τα βόρεια χερσαία σύνορα της χώρας. Παρόμοιες ανησυχίες υπάρχουν και για το φετινό καλοκαίρι.

Ένας βασικός παράγοντας, επίσης, είναι η πορεία των εμβολιασμών στις άλλες χώρες. Μπορεί στη Βρετανία – με την οποία βρίσκεται σε συνομιλίες η Ελλάδα – οι εμβολιασμοί να πηγαίνουν καλύτερα από οπουδήποτε αλλού στον κόσμο, αλλά δεν ισχύει το ίδιο για την πλειονότητα των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών.

Μέχρι το καλοκαίρι, θα πρέπει να έχουν απευθυνθεί αυτά τα ζητήματα και να μην θυσιαστεί η υγεία των Ελλήνων για να έρθουν περισσότεροι τουρίστες. Προς το παρόν, πάντως, το υπουργείο Τουρισμού και ειδικά ο βρετανικός Τύπος προσβλέπουν σε ένα υπέροχο καλοκαίρι στην Ελλάδα.

Η British Airways ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει τα μεγαλύτερα αεροπλάνα της για πτήσεις προς την Ελλάδα

Η British Airways εξετάζει το ενδεχόμενο να δρομολογήσει μερικά από τα πιο μεγάλα αεροπλάνα της αυτό το καλοκαίρι σε πτήσεις της προς ηλιόλουστους κοντινούς προορισμούς, όπως η Ελλάδα, θέλοντας να αποσπάσει ένα μεγαλύτερο κομμάτι από την πίτα του τουρισμού για τον οποίο προβλέπει ότι θα ανακάμψει, μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg.

Το πρακτορείο σημειώνει ότι «η Ελλάδα, ένας προορισμός που προτιμούν οι Βρετανοί, κάνει σχέδια για να υποδεχθεί επισκέπτες από τα μέσα Μαΐου και η Ισπανία ετοιμάζεται να ακολουθήσει».

Και η British Airways διαθέτει στο αεροδρόμιο του Χίθροου αεροπλάνα με δύο διαδρόμους, όπως τα Boeing 787 και 777, καθώς και τα Airbus A350, που μπορουν να μεταφέρουν διπλάσιους επιβάτες από τα αεροπλάνα με έναν διάδρομο τα οποία χρησιμοποιούνται συνήθως για τις πτήσεις μέσα στην Ευρώπη.

Πολλά από τα μεγαλύτερα αεροπλάνα είναι τώρα διαθέσιμα, επειδή οι πτήσεις μεγάλων αποστάσεων, που κανονικά εξυπηρετούν, έχουν σταματήσει και δεν αναμένεται να επαναληφθούν τόσο σύντομα όσο οι περιφερειακές συνδέσεις.

Το Bloomberg προσθέτει, επικαλούμενο τις πηγές του, πως η τελική απόφαση της British Airways θα εξαρτηθεί από τον όγκο των κρατήσεων και από το πώς η βρετανική κυβέρνηση θα σχεδιάσει τα μέτρα για την επανάληψη των τουριστικών ταξιδιών.

Στο επίκεντρο του βρετανικού Τύπου ελληνικοί τουριστικοί προορισμοί

Ύμνους στην Ελλάδα, επεφύλαξε για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο ο έντυπος και ηλεκτρονικός βρετανικός Τύπος, εκφράζοντας αισιοδοξία για το άνοιγμα της ελληνικής τουριστικής αγοράς μετά και τις πρόσφατες σχετικές ανακοινώσεις στην ΙΤΒ 2021, του υπουργού Τουρισμού, Χάρη Θεοχάρη, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του ΕΟΤ.

Με την συμβολή της Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Ην. Βασιλείου και Ιρλανδίας, εντυπωσιακά αφιερώματα και ρεπορτάζ στα δημοφιλέστερα ΜΜΕ της Βρετανίας προτρέπουν τους Βρετανούς, να ανακαλύψουν τις άγνωστες ομορφιές της ενδοχώρας, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, και να επιλέξουν τα νησιά μας για ξεχωριστές ταξιδιωτικές εμπειρίες.

Το ταξιδιωτικό περιοδικό στο Ην. Βασίλειο National Geographic Traveller UK, κυκλοφορεί τον Απρίλιο με εξώφυλλο, που φέρει τον πηχυαίο τίτλο «Ελλάδα» και υπότιτλο «Ανακαλύψτε τα θαύματα της ηπειρωτικής Ελλάδας και άθικτες χερσονήσους, αρχαία μνημεία, ζωντανές πόλεις και βουνά βυθισμένα στους μύθους» [Greece. Discover the wonders of the mainland and unspoilt peninsulas, ancient ruins, vibrant cities and mountains steeped in myth].

Στο εσωτερικό φιλοξενεί 18σέλιδο αφιέρωμα στην Ελλάδα με τίτλο «Στην ελληνική ενδοχώρα» και υπότιτλο «Από τα οχυρωμένα κάστρα της Μακεδονίας ως τις γραφικές χερσονήσους της Πελοποννήσου εξερευνούμε τις ιστορίες, τα αξιοθέατα και τις εμπειρίες της ηπειρωτικής Ελλάδας. Αυτή είναι η πολιτιστική πυξίδα της χώρας – ο ήλιος γύρω από τον οποίο έλκονται τα 6.000 νησιά της– έδρα εξαιρετικών κλασικών μνημείων, παγκόσμιου επιπέδου διαδρομών για πεζοπορία, πλούσιας πανίδας, ηλιόλουστων ακτογραμμών και των ζωντανών πόλεων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης».

Το αφιέρωμα αποτελείται από κείμενα και πλούσιο φωτογραφικό υλικό για τα Ζαγοροχώρια, τη Χαλκιδική, τα οινοποιεία της Νάουσας, το μαντείο των Δελφών, τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, τη Μάνη, τη Μονεμβασιά και τις φάρμες που λειτουργούν και ως χώροι διαμονής.

Την ίδια στιγμή, ταξιδιωτικά άρθρα σε τρία από τα σημαντικότερα, έγκριτα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, Telegraph, Times και Ιndependent, προτείνουν ελληνικούς προορισμούς για τις διακοπές των Βρετανών για φέτος, και προβάλλουν τη χώρα μας ως ιδανικό προορισμό για σκι.

Η Telegraph επιλέγει 15 ελληνικά νησιά ανάλογα με το προφίλ και τις προτιμήσεις των ταξιδιωτών. Παραλίες: Ζάκυνθος, εντυπωσιακά/απόκοσμα τοπία: Τήνος, Θαλάσσια σπορ: Λευκάδα, νυχτερινή ζωή: Ρόδος, θέα: Σαντορίνη, βίλλες και μοναστήρια: Σκόπελος, παραδοσιακή ζωή: Κάρπαθος, νους και πνεύμα: Σκύρος, ζευγάρια: Σύμη, πεζοπορία: Άνδρος, ηρεμία: Κουφονήσια, φαγητό: Κρήτη, ξενοδοχεία: Μύκονος, ιστορία: Δήλος, οικογένειες: Κέρκυρα.

Παράλληλα, εκτενές άρθρο των Times με τίτλο «Times: Anyone for Greek mythology with their apres-ski?» προτείνει την Ελλάδα ως χειμερινό προορισμό για σκι!

Αφιέρωμα σε ιδιαίτερα ελκυστικούς ελληνικούς προορισμούς για το βρετανικό κοινό παρουσιάζεται στον ιστότοπο της βρετανικής εφημερίδας The Independent με τίτλο: «Πέντε τρόποι για να σχεδιάσετε την επόμενη ελληνική σας Οδύσσεια» και προτείνει:

Καλύτερος προορισμός για hipsters: Μύκονος

Καλύτερος προορισμός για οικογένειες : Χαλκιδική

Καλύτερος προορισμός για ρομαντικούς: Σαντορίνη

Καλύτερος προορισμός για όλα τα γούστα : Κέρκυρα

Καλύτερος προορισμός για πολιτισμό : Πελοπόννησος

Reuters: Η Ελλάδα ετοιμάζεται να υποδεχτεί τουρίστες

Η Ελλάδα απλώνει ξαπλώστρες και ομπρέλες στις παραλίες, καθώς προετοιμάζεται να ανοίξει τα σύνορά της στους τουρίστες τον Μάιο και να αναβιώσει μια βιομηχανία, που βίωσε μια από τις χειρότερες χρονιές της εδώ και δεκαετίες λόγω της πανδημίας του κοροναϊού, μεταδίδει το Reuters.

«Το μόνο που θέλετε είναι η Ελλάδα», είπε προ ημερών ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης. Καθώς τα προγράμματα εμβολιασμού είναι σε εξέλιξη ανά την υφήλιο, η Ελλάδα βασίζεται στο θετικό ιστορικό της για τη διαχείριση της πανδημίας, προκειμένου να προσελκύσει ξένους τουρίστες στα νησιά και στα αρχαιολογικά μνημεία της.

Ηγήθηκε των εκκλήσεων στην Ευρώπη για την υιοθέτηση ενός ψηφιακού πιστοποιητικού εμβολιασμού, που θα δείχνει ότι κάποιος έχει εμβολιαστεί, ώστε να μπορεί να ταξιδέψει το καλοκαίρι.

Ο κ. Θεοχάρης είπε ότι η Ελλάδα θα ανοίξει τα σύνορά της στους τουρίστες με κάθε τρόπο: «Άτομα που έχουν εμβολιαστεί, που έχουν διαγνωστεί αρνητικά σε τεστ, ή θα έχουν αναρρώσει από την ασθένεια και έχουν αντισώματα, είναι ευπρόσδεκτα στην Ελλάδα και θα τα καλωσορίσουμε ανεξάρτητα από τυχόν συμφωνίες», τόνισε στο Reuters.

Το 2020 – χειρότερη χρονιά για τον παγκόσμιο τουρισμό σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού του ΟΗΕ – μόλις 7,4 εκατομμύρια άνθρωποι ταξίδεψαν στην Ελλάδα, λιγότεροι από οποιαδήποτε χρονιά στη διάρκεια της δεκαετούς οικονομικής κρίσης της, με τον συνολικό αριθμός των τουριστών να μειώνεται δραστικά σε σύγκριση με τα 31,3 εκατομμύρια των τουριστών την αμέσως προηγούμενη χρονιά.

Τα έσοδα από τον τουρισμό – που αντιστοιχεί στο ένα πέμπτο της ελληνικής οικονομίας – καταποντίστηκαν στα τέσσερις δις ευρώ το 2020 από 18 δισ. το 2019 κι η οικονομία συρρικνώθηκε πάνω από 8% εντείνοντας την πίεση σ’ έναν προϋπολογισμό, που ήδη στενάζει υπό το δυσβάσταχτο δημόσιο χρέος, ένα από τα υψηλότερα στον πλανήτη. Ο αριθμός των Βρετανών και Γερμανών τουριστών μειώθηκε πέρυσι κατά 70% και 62% αντίστοιχα.

«Θα έχουμε μια καλύτερη χρονιά από ό, τι πέρυσι», είπε ο κ. Θεοχάρης. «Αυτό δεν είναι προφανές τώρα λόγω των μειωμένων κρατήσεων, υπάρχει πολλή απαισιοδοξία στην αγορά, αλλά είμαι σίγουρος ότι στο τέλος οι υπολογισμοί μου θα είναι σωστοί», πρόσθεσε.

Η Ελλάδα των 11 εκατ. κατοίκων, έχει καταγράψει περίπου 7.000 θανάτους και βρίσκεται ξανά σε lockdown μετά από μια αύξηση στα νέα κρούσματα, που ενέτεινε την πίεση στο πληττόμενο και από την οικονομική κρίση σύστημα υγείας.

Ο κ. Θεοχάρης απέρριψε την κριτική ότι ο τουρισμός αύξησε τα νέα κρούσματα πέρυσι ως «κατανοητή… αλλά παντελώς αβάσιμη». «Το δεύτερο κύμα που σάρωσε ολόκληρη την Ευρώπη περίπου στα τέλη Οκτωβρίου – αρχές Νοεμβρίου, ήλθε στην Ελλάδα περίπου την ίδια περίοδο, ίσως δύο εβδομάδες αργότερα», επεσήμανε.

Κάτοικοι αρκετών ελληνικών νησιών έχουν εμβολιαστεί και η Ελλάδα σκοπεύει να εμβολιάσει όλους τους εργαζόμενους στον τουρισμό μέχρι το καλοκαίρι, μετά τις ευάλωτες ομάδες. Όσοι δεν θα έχουν εμβολιαστεί θα υποβάλλονται σε τεστ τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, δήλωσε ο κ. Θεοχάρης.

«Πρέπει να εξισορροπήσουμε όλες τις ανησυχίες επειδή έχουμε ανθρώπους που απασχολούνται στον τομέα, ανθρώπους που χρειάζονται να βρουν δουλειές», είπε. «Φέτος νομίζω ότι έχουμε περισσότερα εργαλεία στο οπλοστάσιό μας».