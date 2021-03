Με τρία ακόμη ενδιαφέροντα θέματα συνεχίζεται ο κύκλος διαλέξεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, (ΕΑΠ) το οποίο σε συνεργασία με μεγάλα πανεπιστήμια του κόσμου, εξετάζει την ιστορία των παλαιών αλλά και σύγχρονων υγειονομικών κρίσεων που στιγμάτισαν την ανθρωπότητα, τις σχέσεις τους με την Ιστορία, τις επιρροές τους στην Τέχνη και τον Πολιτισμό.

Οι διαλέξεις αυτές διοργανώνονται από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επικοινωνία της Επιστήμης» του ΕΑΠ, το Πανεπιστήμιο του Birbingham και την Commission on Science and Literature DHST/IUHST.

Ήδη, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 17 Μαρτίου 2021 η δεύτερη διάλεξη σχετικά με τις πανδημίες στην ιστορική τους προοπτική με καλεσμένο ομιλητή τον Aureo Luctosa Guerios από το Πανεπιστήμιο της Πάδοβα.

Ακολούθησε μια ενδιαφέρουσα και γόνιμη συζήτηση με ερωτήσεις και σχόλια εκ μέρους όσων παρακολούθησαν την εκδήλωση.

Μετά τις δύο πρώτες επιτυχημένες διαλέξεις, η πρωτοβουλία συνεχίζεται με άλλες τρεις παρουσιάσεις γνωστών καθηγητών για να ολοκληρωθεί με το πέρας του ακαδημαϊκού έτους.

Oι επόμενες τρεις διαλέξεις αφορούν θέματα που εκτός από το ακαδημαϊκό τους ενδιαφέρον, άπτονται και της τρέχουσας πραγματικότητας.

Σύμφωνα με το σχετικό προγραμματισμό αυτές θα είναι οι εξής:

Dr Lukas Engelmann, Senior Lecturer in History and Sociology of Biomedicine, University of Edinburgh

The Outbreak Narrative in the Science of Epidemics: Plague, AIDS and Covid-19

21 April, 14.00 UTC (16.00 Greek Time)

https://hou.webex.com/hou/j.php?MTID=m8579a328a8d02d257bb6e30fc196b363

Prof. Pablo Mukherjee, Department of English and Comparative Literary Studies, Warwick University

Refusing to get better: (Post-) Colonial Vaccines

19 May, 14.00 UTC (16.00 Greek Time)

https://hou.webex.com/hou/j.php?MTID=mf57d7b6bc5988abd97f5a6d0955b1780

Prof. Martin Willis, Professor of English Literature, Cardiff University

Imagining a Post-Pandemic: Coronavirus Narratives and Histories of the Future

16 June, 14.00 UTC (16.00 Greek Time)

https://hou.webex.com/hou/j.php?MTID=me93e08e1acf0e532f3f38d0b0857aef3