Πάτρα: 7η Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας

Σε ένα κοινό ψηφιακό και εικονικό ‘τόπο’ συζήτησης, διασύνδεσης, προβολής και συνεργασίας, θα διεξαχθεί η 7η Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας με Phygital τρόπο το τριήμερο 8-9-10 Οκτωβρίου 2021.

Η «Οργανωτική Επιτροπή Patras IQ», με γνώμονα κυρίως την προφύλαξη της δημόσιας υγείας συνεχίζοντας με καινοτότομο τρόπο την δραστηριότητά της, αποφάσισε, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες και μέσα που θα επιτρέψουν να παρευρεθούμε όλοι, σε ένα κοινό ψηφιακό και εικονικό ‘τόπο’ συζήτησης, διασύνδεσης, προβολής και συνεργασίας, την διεξαγωγή της 7ης Έκθεσης Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας. Η προετοιμασία έχει ήδη ξεκινήσει. Στόχος μία αναβαθμισμένη και υψηλού επιπέδου διοργάνωση που θα εξυπηρετήσει εκθέτες και συμμετέχοντες, ενώ παράλληλα θα διεγείρει το ενδιαφέρον του κοινού ξεπερνώντας τις προσδοκίες του.

Επιπρόσθετα, η «Οργανωτική Επιτροπή Patras IQ» ανακοινώνει τη συνέργεια με το εγκεκριμένο έργο του Προγράμματος ENI CBC MED PROGRAMME 2014 – 2020 “Incubators for Innovation and Technological in the Mediterranean – INTECMED “ στο πλαίσιο αξιοποίησης των κάτωθι δράσεων του έργου και στόχο τη διεθνοποίηση της έκθεσης, με συμμετοχές από άλλες χώρες και συγκεκριμένα (Ισπανία, Τυνησία και Αίγυπτο) και την διαμόρφωση ενός Μεσογειακού δικτύου αντίστοιχων πρωτοβουλιών με επίκεντρο την έκθεση PATRAS IQ.

Σύσταση και λειτουργία επιτροπής με τίτλο «Περιφερειακή Συμμαχία για τη Μεταφορά Καινοτομίας (Regional Alliance for Innovation Transfer)», ρόλο τον οποίο αναλαμβάνει η “Οργανωτική Επιτροπή PATRAS IQ”. Σκοπός της Συμμαχίας είναι να λειτουργήσει εποπτικά και συμβουλευτικά στο έργο καθοδηγώντας τις βασικές δράσεις του. Σύσταση και λειτουργία Γραφείου στο Παν. Πατρών για την υποστήριξη των δράσεων του INTECMED (Regional Innovation Facility Point), που έχουν επίκεντρο ένα διαγωνισμό επιχειρηματικών ιδεών και εκπαιδευτικό πρόγραμμα mentorship. Διοργάνωση matchmaking events για την ανάπτυξη συνεργασιών. Υλοποίηση διαγωνισμού Καινοτόμων Ιδεών Συμμετοχή στην Έκθεση Μεταφοράς Καινοτομίας – PATRAS IQ, όλων των επιχειρηματικών ιδεών της Μεσογείου που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα. Διασύνδεση της PATRASIQ με φορείς των συμμετεχουσών χωρών για τη δημιουργία Μεσογειακού Δικτύου

Οι ανωτέρω δράσεις χρηματοδοτούνται από το έργο INTECMED και τους προϋπολογισμούς του Επιμελητηρίου Αχαΐας και του Πανεπιστημίου Πατρών.