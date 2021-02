Καθηγητής του Χάρβαρντ υποστηρίζει ότι μας επισκέφτηκαν εξωγήινοι

Ένας διακεκριμένος αστρονόμος του Χάρβαρντ και συνεργάτης κάποτε του Στίβεν Χόκινγκ ισχυρίζεται πως διαστημικός ταξιδιώτης μάς επισκέφτηκε το 2017.

Αυτά γράφει ο ακαδημαϊκός Avi Loeb στο νέο του βιβλίο «Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth», ότι οι εξωγήινοι έφτασαν μια ανάσα από τη Γη τον Οκτώβριο του 2017.

Εκείνο τον μήνα οι αστρονόμοι είχαν παρατηρήσει ένα ουράνιο σώμα που κινούνταν τόσο γρήγορα που έμοιαζε παράξενο. Ο 58χρονος καθηγητής ισχυρίστηκε από την πρώτη στιγμή πως ήταν εξωγήινη τεχνολογία, αλλά οι συνάδελφοί του αγνόησαν τις προειδοποιήσεις του.

Για τον μυστηριώδη αστεροειδή Oumuamua κάνει ξανά λόγο, που στη δική του συλλογιστική είναι ένα διαστημόπλοιο που κινείται με τη βοήθεια του φωτός.

Οι ανατρεπτικές ιδέες του Loeb τον έχουν κάνει μαύρο πρόβατο στους κόλπους της επιστήμης. Συνάδελφοί του αστρονόμοι τον αποκάλεσαν «κάποτε διακεκριμένο επιστήμονα» στο Forbes.

Σχολίασαν μάλιστα πως βγαίνει και μιλάει στον κόσμο επειδή ακριβώς απέτυχε να πείσει την επιστημονική κοινότητα.

Ο ίδιος αποκαλεί τις επιθέσεις που δέχεται «κουλτούρα του bullying» και αρέσκεται να συγκρίνεται με τον Γαλιλαίο και την πολεμική που είχε δεχτεί κι εκείνος για τις θεωρίες του.

«Το να πιστεύουμε ότι είμαστε μοναδικοί και ξεχωριστοί είναι αλαζονικό. Η σωστή προσέγγιση είναι να είμαστε μετριοπαθείς και να λέμε ‘‘δεν είμαστε ξεχωριστοί, υπάρχουν πολλοί πολιτισμοί εκεί έξω και πρέπει μόνο να τους βρούμε’’», γράφει…