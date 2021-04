Θα μπορούν να οπλοφορούν χωρίς άδεια οι κάτοικοι του Τενεσί (ΦΩΤΟ)

Το Τενεσί προστίθεται στις πολλές αμερικανικές πολιτείες όπου οι κάτοικοι προσεχώς θα έχουν τη δυνατότητα να οπλοφορούν χωρίς άδεια, αφού ο κυβερνήτης Μπιλ Λι υπέγραψε νομοσχέδιο που το επιτρέπει χθες Πέμπτη, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Tennessean.

Με βάση τον νόμο αυτόν, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουλίου, οι περισσότεροι πολίτες άνω των 21 ετών που έχουν νόμιμα στην κατοχή τους όπλα θα επιτρέπεται να τα φέρουν δημόσια χωρίς να χρειάζονται άδεια.

Ο κυβερνήτης Λι ανέφερε μέσω Twitter ότι υπέγραψε τον νόμο διότι «δεν θα έπρεπε να είναι δύσκολο για τους νομοταγείς πολίτες του Τενεσί να ασκούν τα δικαιώματά τους δυνάμει της 2ης Τροπολογίας του Συντάγματος» των ΗΠΑ, ευχαριστώντας το πολιτειακό κοινοβούλιο αλλά και «την NRA» το λόμπι των όπλων, για την υποστήριξη της πρωτοβουλίας αυτής.

I signed constitutional carry today because it shouldn’t be hard for law-abiding Tennesseans to exercise their #2A rights. Thank you members of the General Assembly and @NRA for helping get this done. pic.twitter.com/xv2ZenOEZq

— Gov. Bill Lee (@GovBillLee) April 8, 2021