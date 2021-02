Η Ντέμι Λοβάτο συγκλονίζει:”Έπαθα 3 εγκεφαλικά και καρδιακή προσβολή μετά από υπερβολική δόση”

Η 28χρονη Αμερικανίδα ποπ σταρ αποφάσισε να αφηγηθεί με τους δικούς της όρους τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε στη νέα της σειρά ντοκιμαντέρ στο YouTube, «Dami Lovato: Dancing With The Devil». Στην εξομολόγησή της αναφέρει ότι τον Ιούλιο του 2018 βρέθηκε αναίσθητη στο σπίτι της στο Λος Άντζελες μετά από υπερβολική δόση ναρκωτικών και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. «Έπαθα τρία εγκεφαλικά. Έπαθα καρδιακή προσβολή. Οι γιατροί μου είπαν ότι είχα πέντε με δέκα ακόμα λεπτά (ζωής)» λέει. Σε συνέντευξή της στο Associated Press, η τραγουδίστρια είπε ότι η υπερβολική δόση της έχει αφήσει «εγκεφαλική βλάβη», προσθέτοντας, πως ακόμα και σήμερα αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις αυτού του περιστατικού.