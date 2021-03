Διαδικτυακή εκδήλωση για την λειτουργία του Film Office

Με επιτυχία ολοκλήρωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας τη συνάντηση για την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού έργου Interreg CIAK: «Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme area through cinema» και τη λειτουργία του γραφείου Film Office της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στον χαιρετισμό του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, σημείωσε τη συμβολή της λειτουργίας του γραφείου Film Office της Περιφέρειας στην προβολή και ανάδειξη της Δυτικής Ελλάδας και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της. «Η αρχαία Ολυμπία, ο Ερύμανθος, ο ναός του Επικούρου Απόλλωνα, τα Καλάβρυτα, η Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου, το Κάστρο Χλεμούτσι, ο Ιερός Ναός του Αγ. Ανδρέα, αποτελούν μέρος του πολιτιστικού θησαυρού και φυσικού πλούτου που διαθέτει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και πρέπει με δυναμισμό και εξωστρέφεια να τον προβάλουμε σε ολόκληρο τον κόσμο. Η λειτουργία των Film Offices στοχεύει προς αυτή την κατεύθυνση».

Τα γραφεία Film Οffices χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στην Δυτική Ελλάδα, ωστόσο, αξιοποιήθηκαν για αυτό το σκοπό επιπρόσθετοι πόροι από το πρόγραμμα CIAK, το οποίο είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας.

Στη συνέχεια, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίων Ζαΐμης, αναφέρθηκε στην επιθυμία της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση μεταφοράς τεχνογνωσίας με το ΕΚΟΜΕ ώστε να λειτουργήσει άμεσα το γραφείο του Film Office. Παράλληλα ανακοίνωσε τη συμμετοχή και αξιοποίηση άλλων προγραμμάτων από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας που θα ενδυναμώσουν την πρωτοβουλία και τα οποία σχετίζονται με τον τομέα της Δημιουργικής Βιομηχανίας. Πέραν των καλλιτεχνών και δημιουργών τα οφέλη για μια πληθώρα επαγγελμάτων σχετιζόμενα με τις παραγωγές θα είναι σημαντικά όπως και για τον κλάδο εστίασης και τουρισμού.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΚΟΜΕ, Πάνος Κουάνης, αναφέρθηκε στο στόχο του φορέα να δημιουργήσει ένα τουριστικό οικοσύστημα που θα στοχεύει στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και θα επικρατούν οι πλέον ευνοϊκές συνθήκες για να παράγει έργο οποιοσδήποτε παραγωγός από την Ελλάδα ή από το εξωτερικό.

Η Βένια Βέργου, Διευθύντρια του Hellenic Film Commission, περιέγραψε τις δράσεις του Hellenic Film Commission, το οποίο στοχεύει στη προσέλκυση και διευκόλυνση παραγωγών από το εξωτερικό, ενώ επισήμανε την ανάγκη συνεργασίας και δικτύωσης τόσο με άλλα Film Commission του εξωτερικού όσο και με όλα τα Film Offices που έχουν ή θα δημιουργηθούν ανά Περιφέρεια σε όλη την Ελλάδα.

Η Ευαγγελία Αθανασοπούλου, στέλεχος της ΠΔΕ και Project Manager του έργου Interreg CIAK ενημέρωσε τους συμμετέχοντες τόσο για τους στόχους και το περιεχόμενο του έργου στο οποίο η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ήταν ένας από του πέντε εταίρους, όσο και για τις δράσεις και τα αποτελέσματα που προέκυψαν ανά πακέτο εργασίας. Αναλυτικά στο έργο συμμετείχαν η Apulia Film Commission , ως συντονιστής εταίρος, η Περιφέρεια Ηπείρου, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστήμιου .

Η Θεοδώρα Κανελλακοπούλου, εκπρόσωπος του Αναδόχου Data Consultants, παρουσίασε τη μελέτη σχεδιασμού του μοντέλου οργάνωσης και λειτουργίας του Film Office Δυτικής Ελλάδας, την ιστοσελίδα και τις διαδικτυακές βάσεις δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί για την στήριξη και την προβολή του.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με συζήτηση των ομιλητών σχετικά με τα αποτελέσματα του έργου και τα επόμενα βήματα που απαιτούνται για την άμεση λειτουργία του Film Office Δυτικής Ελλάδας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Film Οffice Δυτικής Ελλάδας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://filmofficewesterngreece.gr