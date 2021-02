Γαλλία: Μαιευτής καταδικάστηκε για βιασμούς 11 γυναικών σε εγκυμοσύνη και λοχεία

Ένας 49χρονος μαιευτής καταδικάστηκε χθες σε ποινή κάθειρξης 12 ετών από το ποινικό δικαστήριο του Ερό στην νότια Γαλλία για 11 βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις σε γυναίκες ασθενείς.

Ο κατηγορούμενος, ο Λιονέλ Σαρβάν «δεν δίστασε να εκμεταλλευτεί ευάλωτες γυναίκες, έγκυες ή σε λοχεία», είπε ο εισαγγελέας Αλμπέρ Σαντινόλ, ζητώντας την επιβολή της ανώτατης ποινής για αυτό το έγκλημα, δηλαδή 20 χρόνια κάθειρξης.

Ο Σαρβάν, 49 ετών, κρίθηκε ένοχος για διάπραξη σεξουαλικών επιθέσεων σε ασθενείς το χρονικό διάστημα μεταξύ 2013 και 2016 – συγκεκριμένα για «μασάζ» κλειτορίδας, περινέου και μαστού και διεισδύσεις δαχτύλων στον κόλπο- υπό το πρόσχημα ιατρικών διαδικασιών κατά την προετοιμασία του τοκετού ή κατά την μεταγεννητική παρακολούθηση.

Πολλές γυναίκες ασθενείς δήλωσαν ότι «πάγωσαν» ή «παρέλυσαν» κατά τη διάρκεια των βιασμών και δεν τολμούσαν να μιλήσουν αρχικά, ενώ υπέφεραν από μακροχρόνιες ψυχολογικές συνέπειες. Όλες οι γυναίκες μίλησαν για προδοσία «εμπιστοσύνης» όταν βρίσκονταν σε περίοδο μεγάλης ευαλωτότητας.

«Άκουσα τα βάσανα των ασθενών και λυπάμαι. Έχω ένα μέρος της ευθύνης για αυτό τον πόνο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ήταν σκόπιμο εκ μέρους μου. Αγαπούσα αυτές τις ασθενείς», υποστήριξε ο κατηγορούμενος στη δίκη του.

Ένας ψυχίατρος τον περιέγραψε ως «δράστη που ενήργησε καταχράζοντας την εμπιστοσύνη που του δόθηκε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή: https://www.skai.gr/news/world/sok-gallia-maieytis-katadikastike-viasmous-11-gynaikon-se-egkymosyni-i-loxeia

