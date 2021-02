Απόστολος Γκλέτσος: Πάτησα κι εγώ τα όρια του θύτη σε δύο περιπτώσεις – Ζητώ συγγνώμη

Την αυτοκριτική του, εν μέσω της θύελλας αποκαλύψεων που έχει ξεσπάσει στο ελληνικό θέατρο, έκανε ο γνωστός ηθοποιός Απόστολος Γκλέτσος, παραδεχόμενος ότι σε κάποιες περιπτώσεις πήρε το ρόλο του θύτη.

Την ώρα που το ελληνικό #metoo βρίσκεται στην κορύφωσή του με καταγγελίες γυναικών και ανδρών κατά καταξιωμένων προσωπικοτήτων από τον χώρο της υποκριτικής αλλά και του πενταγράμμου, ο δημοφιλής ηθοποιός Απόστολος Γκλέτσος, μιλώντας στην τηλεόραση του Alpha το βράδυ της Πέμπτης παραδέχτηκε ότι και ο ίδιος, «χωρίς να το καταλάβω ενδεχομένως ή έκανα ότι δεν το καταλάβαινα», βρέθηκε στη θέση του θύτη εκμεταλλευόμενος την προνομιακή του θέση.

«Με αυτή την ευκαιρία πήγα προς τα πίσω και σκέφτηκα ότι ενδεχομένως κάποιες φορές να πάτησα τα όρια του θύτη και να έγινα κι εγώ θύτης χωρίς να το καταλάβω ή έκανα ότι δεν το καταλάβαινα» ανέφερε.

«Μπορεί να έχω κακομιλήσει ή αυτό που λες. Ο πρωταγωνιστής της σειράς, ένα κορίτσι που έρχεται να πει λίγες ατάκες, της λέει: ‘Το βράδυ θα βγούμε’, αυτή φοβούμενη μην χάσει το ρολάκι της ή θέλοντας να μεγαλώσει τον ρόλο της… Εκεί καθαρά είναι εκμετάλλευση. Ναι, τώρα που το σκέφτομαι, έχει συμβεί. Εκείνη την ώρα δεν το σκέφτηκα, τώρα το σκέφτομαι. Εκείνη την ώρα έλεγα ότι είμαι ωραίος γκόμενος, τώρα σκέφτομαι ότι μπορεί να εκμεταλλεύτηκα εκείνο το παιδί, που μπορεί να ήμουν και 10 χρόνια μεγαλύτερός του και δεν μου αρέσει καθόλου και ζητάω και συγγνώμη αν έγινε.

Σε ερώτηση αν αναφέρεται σε κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό, απάντησε:

«Έχω δύο συγκεκριμένα πράγματα στο μυαλό μου. Κάποιοι δύο άνθρωποι, κάποιες δύο ψυχές μπορεί να καταπιέστηκαν και να μην το ήθελαν» κατέληξε.

Η αποκάλυψη της Σοφίας Μπεκατώρου για σεξουαλική κακοποίηση από ισχυρό παράγοντα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας άνοιξε τον ασκό του Αιόλου και στο ελληνικό θέατρο.