Δ. Φ. Π.: Μία ξεχωριστή «ξενάγηση» στην έκθεση «Illusion/illusion 10+10 POLAND/GREECE»

Το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας εγκαινιάζει τη νέα ενότητα των εικαστικών , η οποία από φέτος εντάσσεται στο πλαίσιο των πολύμορφων εκδηλώσεων του. Την αρχή αυτής της προσπάθειας, σηματοδοτεί η έκθεση «Illusion/illusion’ 10+10 POLAND/GREECE», η οποία θα φιλοξενείται στον πολυχώρο των Παλαιών Δημοτικών Σφαγείων από την Πέμπτη 1η Ιουλίου έως και τις 31 Ιουλίου. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν στις 7.30 το βράδυ της Πέμπτης.



Το «περιεχόμενο» και η «ταυτότητα» της έκθεσης, παρουσιάστηκαν σήμερα το πρωί (Τρίτη) στο πλαίσιο μίας «διαδραστικής» συνέντευξης – ξενάγησης, από την πρόεδρο του Πολιτιστικού Οργανισμού Κατερίνα Γεροπαναγιώτη, , την εικαστικό – επιμελήτρια της έκθεσης Έλενα Γκάρστεα, τον εικαστικό Στάθη Ανδρουτσάκη που έχει την οργάνωση της έκθεσης και την υπεύθυνη της Δημοτικής Πινακοθήκης Γιάννα Παναγοπούλου.

Η πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού, ευχαρίστησε αρχικά τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν στην έκθεση «ILLUSION», που πραγματοποιείται στο χώρο των Παλαιών Σφαγείων, αναφέροντας ότι «αποτελεί σημαντικό γεγονός για την πόλη μας και μας γεμίζει υπερηφάνεια η συμμετοχή στη συγκεκριμένη έκθεση καλλιτεχνών από την Πολωνία, αλλά και από τη χώρα μας και ιδιαίτερα από την Πάτρα», εκφράζοντας τις ευχαριστίες της στους εργαζόμενους στον Πολιτιστικό Οργανισμό και το Δήμο, στους οποίους αξίζουν πολλά μπράβο, καθώς υπερβαίνουν εαυτούς προκειμένου κάτω από αντίξοες συνθήκες να προσφερθούν πολιτιστικές δράσεις στους πολίτες.

Η κ. Γεροπαναγιώτη σημείωσε πως « Επιλέξαμε σκόπιμα η συγκεκριμένη έκθεση να εγκαινιάσει τη νέα ενότητα των εικαστικών, που από τη φετινή χρονιά εντάσσεται στο πλαίσιο των πολύμορφων εκδηλώσεων του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας. Δεν θα μπορούσε, άλλωστε, να γίνει διαφορετικά, αφού πρόκειται για μια έκθεση με πολλαπλή σημασία. Η εφεύρεση του χαρτιού χάνεται στα βάθη των χιλιετηρίδων, ξεκινώντας από τη μακρινή Κίνα και στη συνέχεια απλώθηκε σε όλο τον κόσμο. Είναι συνυφασμένη με την ανάγκη του ανθρώπου να εκφραστεί, να αποτυπώσει και να επικοινωνήσει με κάθε τρόπο και μέσο τη σκέψη, τον προβληματισμό, τα όνειρα και προπαντός την αστείρευτη δημιουργικότητά του, που πηγάζει από την ίδια τη ζωή και τον τρόπο που την αντιλαμβάνεται. Σε αυτή την κατεύθυνση, η εφεύρεση του χαρτιού αποτέλεσε σημείο τομής».

Τόνισε επίσης, ότι «Μέσα από την ιστορία του χαρτιού είπε, «μπορούμε να διαβάσουμε την ιστορική εξέλιξη του ανθρώπου και της κοινωνίας. Μας δίνεται η δυνατότητα να αντιληφθούμε την εξέλιξη των εργαλείων, των μέσων παραγωγής, το πως το χαρτί επέδρασε και επιδρά στη διαμόρφωση των εκάστοτε οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών σχέσεων. Προπαντός έχουμε την ευκαιρία να αντιληφθούμε τον καθοριστικό ρόλο του ανθρώπινου νου και της ανθρώπινης εργασίας, που αποτελούν κινητήριες δυνάμεις της ιστορίας, που μπορούν να δώσουν μορφή και σχήμα ακόμη και στα πιο ταπεινά υλικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι το πρώτο χαρτί κατασκευάστηκε από υλικά όπως ο φλοιός των δέντρων, ίνες από κάνναβη, παλιά κουρέλια και κομμάτια από μετάξι, που τα πολτοποιούσαν σφυροκοπώντας τα μέσα στο νερό, έχυναν μετά τον πολτό επάνω σε μια πλάκα και το φύλλο που γινόταν έτσι το άφηναν να στεγνώσει στον ήλιο».

Κλείνοντας και με αφορμή τη σημαντική αυτή έκθεση , επεσήμανε γι’ ακόμη μια φορά, πως «ο Πολιτιστικός Οργανισμός με όλες του τις δυνάμεις θα συνεχίσει να συμβάλλει με κάθε τρόπο στην άνοδο του πολιτιστικού επιπέδου του λαού της πόλης, αλλά και της περιοχής μας μέσα από παραγωγές προσβάσιμες δωρεάν για όλους, επιχειρώντας να κάνει πράξη αυτό που πολύ σωστά έχει επισημάνει ο μεγάλος Γερμανός ποιητής Μπέρτολτ Μπρεχτ, ότι “όλες οι μορφές τέχνης είναι στην υπηρεσία της μεγαλύτερης απ’ όλες τις τέχνες: της τέχνης της ζωής”».

Η ιδέα του έργου

Όπως αναφέρει η επιμελήτρια της έκθεσης Έλενα Γκάρστεα, η ιδέα του έργου “ARTISTS WITHOUT BORDERS. PAPER NO LIMIT” παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2005 από τον δημιουργό του Janusz Jerzy Cywicki στην Πολωνία στην Πινακοθήκη Sztuki Wspolczesnej στο Przemisl σε μια μεγάλη διεθνή ομαδική έκθεση καλλιτεχνών (EAA) του ίδιο όνομα Πάνω από 10 χρόνια τώρα, το έργο λειτούργησε με επιτυχία. Στο πλαίσιο αυτό, η γκαλερί πραγματοποίησε όχι μόνο διεθνείς εκθέσεις, αλλά και εθνικές ομαδικές εκθέσεις καλλιτεχνών από τη Βραζιλία, τη Γερμανία, τη Σερβία, την Πολωνία, τη Φινλανδία και την Ελλάδα.

Η έκθεση παρουσιάζει έργα καλλιτεχνών από όλες τις γωνιές του κόσμου ανεξαρτήτως προέλευσης, διεύθυνσης, πολιτικών ή θρησκευτικών πεποιθήσεων.

Το μόνο κριτήριο είναι η καλλιτεχνική αξία των έργων τους, καθώς και η αλήθεια και η δύναμη του μηνύματός τους. Το 2020, μετά από πρόσκληση του κ. J.Cywicki, διοργανώθηκε έκθεση «9 καλλιτεχνών από την Ελλάδα» στο πλαίσιο του προγράμματος «Paper Not Limit».

Επιλέχθηκε το “Illusion / Illusion” ως το κύριο θέμα της έκθεσής στην Πολωνία.

Και το σύνθημα της έκθεσης έγινε τα λόγια του I. Hoffmiller:

“Η μορφή τέχνης – το περιεχόμενο είναι αυτό που έχει γίνει ορατό”.

Το θέμα της έκθεσής «ILLUSION / ILLUSION» παρέμεινε ίδιοεδώ στην Πάτρα. Σε αυτήν παρουσιάζονται τα έργα διάσημων Πολωνών και Ελλήνων καλλιτεχνών. Αποτελείται από έργα καλλιτεχνών που χρησιμοποιούν το χαρτί ως βάση της δημιουργίας τους.

Οι δυνατότητες του χαρτιού ως υλικού για ένα αντικείμενο 3D παρουσιάζονται υπέροχα στα έργα των Rena Wota και Janusz Cywicki.

Τα έργα κολάζ των Elena Garstea, Magdalena Cywicka και Kiki Perivolari δείχνουν τις απεριόριστες δυνατότητες αυτής της τεχνικής και το ατομικό στυλ κάθε δημιουργού. Η τεχνική του μολυβιού μπορεί να παρατηρηθεί στα έργα των Maria Ferenc, Jan Ferenc, Antonis Vaos, Anna Karadza.

Οι υδατογραφίες της Marzanna Wroblewska, η τέμπερες και οι μικτές τεχνικές με ελαιοχρώματα πάνω σε χαρτί του Νίκου Στρατάκη, οι μικτές τεχνικές των Έλλης Μπαρμπαγιάννη και της Λίλας Παπούλα, τα έργα με ελεύθερη χρήση του μελανιού από τον Andrzej Cheszynski, σας επιτρέπουν να δείτε τις γνωστές τεχνικές σε μια νέα προοπτική.

Σκοπός είναι, η Έκθεση “Illusion / Illusion 10 +1 0 Πολωνία / Ελλάδα” να γίνει ένα σημαντικό γεγονός στην πολιτιστική ζωή της πόλης και ένα υπέροχο άνοιγμα του Φεστιβάλ Πάτρας 2021, μετά από μια τόσο συναισθηματικά δύσκολη περίοδο της πανδημίας για όλους.

Στόχος, οι θεατές να δουν και να «εκπλαγούν» από τις απεριόριστες δυνατότητες ενός τέτοιου φαινομενικά ασήμαντου υλικού όπως το χαρτί, στην πραγματικότητα, ως μια δημιουργική σκέψη και φαντασία ενός δημιουργού που κάνει μια ψευδαίσθηση πραγματικότητα.

Στην έκθεση συμμετέχουν οι εικαστικοί:

Andrzej Cieszyński, Magdalena Cywicka, Janusz J. Cywicki, Lukasz Cywicki, Jan F. Ferenc, Maria Ferenc, Grzegorz Mazurek, Rena Wota, Marzanna Wróblewska, Andrzej Załecki

Nίκος Αναγνωστόπουλος, Στάθης Ανδρουτσάκης, Elena Garstea, Έλλη Μπαρμπαγιάννη, Αννα Καρατζά, Λίλα Παπούλια, Κική Περιβολάρη, Βασίλης Σταύρου, Νίκος Στρατάκης, Αντώνης Βάος

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

GALERIA SZTUKI WSPOLCZESNEJ PRZEMISL POLAND

Η έκθεση εντάσσεται στην ενότητα των εικαστικών του Διεθνούς Φεστιβάλ Πατρών 2021

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

Janusz Jerzy Cywickii

Εικαστικός, διευθυντής της Πινακοθήκης Σύγχρονης Τέχνης στο Przemyśl

Elena Gartsea

Eικαστικός, Χαράκτρια, μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών της Ελλάδας.

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ:

Τρίτη έως Σάββατο 10.00 π.μ. – 2.00 μ.μ.

Τρίτη και Παρασκευή 6.00 μ.μ. – 9.00 μ.μ.

Κυριακή και Δευτέρ