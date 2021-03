Υιοθετήθηκε η πρόταση Μητσοτάκη από την Κομισιόν για πιστοποιητικό εμβολιασμού(VIDEO)

Στην υιοθέτηση της πρότασης του Κυριάκου Μητσοτάκη για την έγκριση του «πράσινου» ψηφιακού πιστοποιητικού εμβολιασμού προχώρησε και επισήμως η Κομισιόν, καθώς η πρόεδρος της της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάϊεν παρουσιάσε την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την διασφάλιση της ταχύτερης δυνατής επανέναρξης της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων μεταξύ των κρατών-μελών.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε την πρόταση του εκτελεστικού οργάνου της ΕΕ, μαζί με τον Επίτροπο Δικαιοσύνης Ντιντιέ Ρέιντερς και τον Επίτροπο Εσωτερικής Αγοράς Τιερί Μπρετόν, ούτως ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτες να μπορέσουν και πάλι να απολαύσουν ένα από τα βασικότερα δικαιώματά τους, αυτό της ελεύθερης κυκλοφορίας τους εντός της ΕΕ, η οποία έχει περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό από τα μέτρα που έχουν επιβάλει οι κυβερνήσεις των κρατών μελών λόγω της πανδημίας.

Επίθεση στην Astra Zeneca

Σύμφωνα με την πρόεδρο φον ντερ Λάιεν έχει γίνει πρόοδος στον εμβολιασμό και αναμένονται 66 εκατ. δόσεις του εμβολίου των Pfizer-BioNTech και 10 εκατ. της Moderna όπως ορίζουν τα συμβόλαια. «Δυστυχώς η AstraZeneca παραδίδει λιγότερα από όσα έχει υποσχεθεί. Είχε υποσχεθεί 90 εκατ. δόσεις, τις μείωσε σε 40 και τώρα γνωρίζουμε ότι θα παραδώσει μόλις 30 εκατ. δόσεις», δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής, υπογραμμίζοντας ότι είναι εφικτός ο στόχος να εμβολιαστεί το 70% των ενηλίκων Ευρωπαίων μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, καθώς ξέρουμε ότι θα έχουμε και το εμβόλιο της Johnoson & Johnson. Συνολικά στο δεύτερο τρίμηνο του έτους θα έχουν παραδοθεί 360 εκατ. δόσεις εμβολίων, εκ των οποίων 55 εκατ. δόσεις του εμβολίου της Johnoson & Johnson, 200 εκατ. των Pfizer-BioNTech, 35 εκατ. της Moderna και 70 εκατ. από την AstraZeneca.

Εναλλακτικές δυνατότητες

Εκτός από το πράσινο πιστοποιητικό- που δεν καθιερώνει την υποχρέωση εμβολιασμού αλλά την πιστοποίηση της υγειονομικής κατάστασης των Ευρωπαίων που ταξιδεύουν- θα δίνεται εναλλακτικά η δυνατότητα χρήσης των αποδεικτικών εγγράφων από ένα πρόσφατo τεστ κορονοϊού (PCR) ή αντισωμάτων (μετά από ανάρρωση).

Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης Ντιντιέ Ρέιντερς υπογράμμισε ότι το συγκεκριμένο πιστοποιητικό θα αποτελέσει ένα εργαλείο για τα κράτη – μέλη και θα μπορεί να χρησιμοποιείται ακόμα και για ταξίδια με αυτοκίνητο από ένα κράτος – μέλος σε ένα άλλο. Σύμφωνα με τον ιδιον, το πιστοποιητικό θα είναι προσωρινό και δεν θα χρειάζεται πλέον όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοινώσει επισήμως το τέλος της πανδημίας.

Το πρότυπο πιστοποιητικού που θα αφορά και στην διακίνηση μεταξύ της Ευρώπης και τρίτων χωρών θα είναι σε ψηφιακή και σε έντυπη έκδοση και δίγλωσσο: θα έχει την επίσημη γλώσσα του κράτους και τα αγγλικά.

Βασικά στοιχεία του κανονισμού που πρότεινε σήμερα η Επιτροπή

Προσβάσιμα και ασφαλή πιστοποιητικά για όλους τους πολίτες της ΕΕ:

Απαγόρευση των διακρίσεων:

Μόνο ουσιώδεις πληροφορίες και ασφαλή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

Τα πιστοποιητικά αυτά θα περιέχουν ένα περιορισμένο σύνολο πληροφοριών, όπως ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ημερομηνία έκδοσης, πληροφορίες σχετικά με το εμβόλιο / την εξέταση / την ανάρρωση και τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό του πιστοποιητικού. Ο έλεγχος των δεδομένων αυτών θα είναι δυνατός μόνο για την επιβεβαίωση και την επαλήθευση της γνησιότητας και της εγκυρότητας των πιστοποιητικών.



Today we strengthen the @EU_commission‘s response to #COVID19 with:

• Digital Green Certificates for free and safe movement in the EU

• A common path to a gradual, safe and lasting re-openinghttps://t.co/opAMGkeSNf

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 17, 2021