Σκέρτσος: Όχι ξανά οριζόντια μέτρα για τον κορωνοϊό

Η μετάλλαξη Δέλτα είναι μια «πολύ πιο επιθετική μετάλλαξη», συνεπώς «χρειάζεται διπλή προσοχή από αυτούς που δεν είναι εμβολιασμένοι. Όσοι είναι εμβολιασμένοι, είναι προστατευμένοι»: Το μήνυμα αυτό έστειλε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ ‘Ακης Σκέρτσος σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό “Open”, με την ταυτόχρονη επισήμανση ότι «οι ανεμβολίαστοι πολίτες θα τεστάρονται πιο τακτικά», ενώ απηύθυνε πρόσκληση προς τους νέους να βάλουν «πλάτη» προκειμένου να χτισθεί το πολυπόθητο τείχος ανοσίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι από την περασμένη Δευτέρα, 152.000 νέα ραντεβού κλείστηκαν, από τα οποία 102.000 ήταν στις νεότερες ηλικίες (18-29), σύμφωνα με πληροφορίες του “ΑΠΕ -ΜΠΕ”.

Αναλυτικά και πρώτα για τη χρήση της μάσκας, «κανείς δεν έχει πει να βγάλουμε τις μάσκες, οι μάσκες έχουν αφαιρεθεί με εισήγηση της επιτροπής δημόσιας υγείας στους εξωτερικούς χώρους και όπου δεν υπάρχει συνάθροιση (…) σε κλειστούς χώρους αλλά και σε ανοιχτούς χώρους με συνάθροιση, η εισήγηση και η πολιτική είναι ότι οι μάσκες συνεχίζουν να φοριούνται, αυτό είναι βασικό μέτρο δημόσιας υγείας το οποίο εξακολουθεί να ισχύει», υπογράμμισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ.

«Σήμερα έχουμε 5 εκατ. Έλληνες που έχουν κάνει την πρώτη δόση του εμβολιασμού τους και 4 εκατ. έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους. Αυτό σημαίνει ότι κοντά στο 60% του ενήλικου πληθυσμού της χώρας είναι μερικώς θωρακισμένο και πάνω από 45 – 50% είναι πλήρως θωρακισμένο απέναντι στον ιό», συνέχισε, εστιάζοντας στη συνέχεια στη νέα μετάλλαξη: «Προφανώς η μετάλλαξη Δέλτα μας απασχολεί, προφανώς κάποια στιγμή θα επικρατήσει και στην Ελλάδα, όπως έχει επικρατήσει και σε άλλες χώρες. Την παρακολουθούμε πολύ στενά, κάνουμε πολύ τακτικούς ελέγχους στις πύλες εισόδου. Μάλιστα, από χώρες όπου υπάρχει αυξημένη επέκταση του στελέχους αυτού του ιού, τεστάρονται όλοι οι πολίτες, για παράδειγμα από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Ρωσία, την Πορτογαλία… ‘Αρα, έχουμε πλήρη έλεγχο και πολύ χαμηλά έως μηδενικά κρούσματα στις πύλες εισόδου με μετάλλαξη Δέλτα». Με δεδομένο όμως ότι «είναι μια πολύ πιο επιθετική μετάλλαξη», συνεπώς «χρειάζεται διπλή προσοχή από αυτούς που δεν είναι εμβολιασμένοι. Όσοι είναι εμβολιασμένοι, είναι προστατευμένοι».

Μέσω self test το 60% των κρουσμάτων των τελευταίων ημερών

Παράλληλα δε, με το όπλο του εμβολίου, ο Α. Σκέρτσος αναφέρθηκε και στο έτερο εργαλείο, αυτό της έγκαιρης διάγνωσης: «έχουμε ευρύ διαγνωστικό δίκτυο σε όλη τη χώρα, έχουμε δώσει self test στο 40 – 50% του πληθυσμού ειδικά στις νεότερες ηλικίες που δεν έχουν ακόμη εμβολιαστεί αλλά και στις παραγωγικές ηλικίες, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Έχει συμβάλει πολύ το μέτρο της αυτοδιάγνωσης, το 60% των κρουσμάτων που εντοπίζουμε τις τελευταίες ημέρες είναι μέσω των self test».

Βάσει των κρουσμάτων, «αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι ο ιός κυκλοφορεί πάρα πολύ στα κέντρα διασκέδασης, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή από τους επιχειρηματίες των club και των bar, αλλά και από τους θαμώνες». Πέρα από τα κρούσματα, «πρέπει να μας απασχολούν οι νοσηλείες, οι βαριές νοσηλείες και προφανώς οι θάνατοι: εκεί προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του αυξανόμενου κύματος της μετάλλαξης Δέλτα και νοσηλειών», σημείωσε εξάλλου.

Όχι οριζόντια μέτρα

Στο ερώτημα αν είναι “κλειδωμένη” η επιλογή να μην ξανακλείσει η χώρα, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ εξήγησε ότι «εδώ έχουμε να κάνουμε με την προστασία της δημόσιας υγείας αλλά και με την προστασία της οικονομίας. Όταν το 60% και πλέον, του πληθυσμού έχει κάνει το εμβόλιο και είναι θωρακισμένο, θα ήταν αδιανόητο πολιτικά, δικαιοπολιτικά, συνταγματικά, οικονομικά και δημοσιονομικά, να επιμένουμε σε οριζόντια κλεισίματα. Οι παρεμβάσεις προφανώς θα υπάρχουν αλλά πολύ εστιασμένα, εκεί όπου υπάρχει ο ιός, για να καταπνίγεται. Οριζόντια μέτρα δεν μπορούν και δεν πρέπει να ξαναληφθούν», δήλωσε κατηγορητικά επ’ αυτού.

Έγκυρο το self test

Με αφορμή δε, το καθεστώς που είναι σε ισχύ από σήμερα, με το πιο αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο σε σχέση με τις μετακινήσεις προς τα νησιά, διευκρίνισε ότι «δεν υπάρχει κανένα ζήτημα εγκυρότητας μεταξύ του rapid και του self test, το πρόβλημα είναι στην υπεύθυνη ατομική βεβαίωση. Για να είμαστε σίγουροι ότι οι δηλώσεις είναι αληθείς, πρέπει να έχουμε τη δήλωση ενός διαγνωστικού κέντρου». Ενώ για τις χερσαίες μετακινήσεις ειδικότερα, απάντησε πως «έχει γίνει εισήγηση την περασμένη εβδομάδα από την επιτροπή και αξιολογείται ανάλογα με την πορεία των υγειονομικών δεδομένων».

Και σε γενικές γραμμές, «όσο υπάρχει η πανδημία – και συνεχίζει να υπάρχει, κανείς δεν έχει πει ότι η πανδημία τελείωσε – θα υπάρχουν υγειονομικά μέτρα και πρωτόκολλα, και οι ανεμβολίαστοι, ειδικά από τη στιγμή που επιλέγουμε να έχουμε ανοιχτή την οικονομία, θα πρέπει να εξοικειωθούν με τη μέθοδο της διάγνωσης. Στις χώρες όπου ο ιός έχει αντιμετωπισθεί ικανοποιητικά και αποτελεσματικά, οι πολίτες κάνουν πολύ τακτικά τεστ και το κάνουν αυτό για να εντοπίζουν πολύ γρήγορα τον ιό».

102.000 νέοι έκλεισαν ραντεβού την τελευταία εβδομάδα

Στο θέμα των κινήτρων ιδίως προς τους νέους και νέες, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ απευθύνθηκε κατ’ ουσίαν προς αυτούς λέγοντας: «Έχουμε εισαγάγει από την περασμένη εβδομάδα μια γκάμα πολιτικών που έχουν να κάνουν με κίνητρα, κυρίως μια επιβράβευση στις νεότερες ηλικίες, οι οποίες δεν αισθάνονται ότι έχουν κατεπείγουσα ανάγκη να εμβολιαστούν. Και αυτό είναι εύλογο διότι γνωρίζουν ότι οι νεότεροι κινδυνεύουν και νοσούν λιγότερο βαριά. Επίσης θεωρούν ότι οι γονείς τους ή οι ηλικιωμένοι συγγενείς τους έχουν εμβολιαστεί, άρα λένε, “και να νοσήσω δεν υπάρχει πρόβλημα”. Υπάρχει όμως πρόβλημα ως προς τη γενική ανοσία, δηλαδή μεταφέρουν ενδεχομένως τη μετάλλαξη Δέλτα. Συνεπώς, είναι σημαντικό οι νεότερες ηλικίες και να εμβολιαστούν αλλά και να κάνουν τα τεστ. Οι νέοι άνθρωποι από 18 έως 30 ετών δικαιούνται να πάνε σήμερα στο φαρμακείο και να πάρουν τέσσερα αυτοδιαγνωστικά τεστ για το μήνα Ιούλιο. Να μπορούν να διασκεδάζουν, να πηγαίνουν στις διακοπές τους αλλά ταυτόχρονα να τεστάρονται», ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Α. Σκέρτσος.

Στο ερώτημα, μάλιστα, αν τελικώς απέδωσε η χορήγηση προπληρωμένης κάρτας, αξίας 150 ευρώ, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ δημοσιοποίησε το στοιχείο ότι από την περασμένη Δευτέρα και μέχρι και χθες, Κυριακή, 152.000 – 153.000 ραντεβού είχαν κλειστεί. Σύμφωνα δε, με όσα ανέφεραν στο ΑΠΕ – ΜΠΕ κυβερνητικές πηγές, 102.000 ήταν τα ραντεβού των νέων ανθρώπων.

Στόχος, 75% τείχος ανοσίας ως το τέλος Αυγούστου

Και, ξεδιπλώνοντας τον κυβερνητικό σχεδιασμό, «αν έχουμε αυτό το ρυθμό νέων ραντεβού μέσα στον Ιούλιο, θα εμβολιάσουμε περίπου 600.000 – 700.000 ακόμη, και τον Αύγουστο άλλους τόσους. Έτσι θα φθάσουμε σε ένα ποσοστό ανοσίας του ενήλικου πληθυσμού κοντά στο 75% και το οποίο δεν είναι καθόλου αμελητέο. Είναι ουσιαστικά αυτό το οποίο θα θέλαμε».

Επίσης, «δεν είναι ζητούμενο ούτε διχασμούς να σπείρουμε, όπως θέλει να λέει η αντιπολίτευση, αντιθέτως θέλουμε να υπηρετήσουμε τη δημόσια υγεία και τη λειτουργία της οικονομίας. Και λειτουργία της οικονομίας σημαίνει ότι οι ανεμβολίαστοι πολίτες θα τεστάρονται πιο τακτικά».

«Όχι» στην εξάρτηση από τα κρατικά επιδόματα

Κληθείς να διευκρινίσει προηγούμενες δηλώσεις του για την οικονομική στήριξη από εδώ και στο εξής, ο Α. Σκέρτσος τόνισε ότι «η οικονομική στήριξη έρχεται ως παρεπόμενο οριζόντιων υγειονομικών μέτρων, είχαμε καραντίνα, κλείσιμο επιχειρήσεων και ολόκληρων κλάδων: αυτή ήταν μια κρατική απόφαση. Από τη στιγμή που παρέλκει αυτό, η πλειονότητα του πληθυσμού έχει εμβολιαστεί και όλος ο πληθυσμός έχει πρόσβαση σε δωρεάν, ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια, δεν υπάρχει λόγος να λαμβάνουμε οριζόντια μέτρα. ‘Αρα, δεν υπάρχει και λόγος να δίνουμε οριζόντια οικονομικά επιδόματα στήριξης».

Στο σημείο αυτό, όμως, είπε και κάτι ακόμη: χαρακτηρίζοντας «πολύ επικίνδυνο και ολισθηρό» τον δρόμο «της εξάρτησης από τα κρατικά επιδόματα», επεσήμανε περιπτώσεις επιχειρήσεων, οι οποίες αν και έχουν ανοίξει, «δεν βρίσκουν προσωπικό». Ταυτόχρονα, υπάρχουν κάποιοι εργαζόμενοι που έχουν επιλέξει «να παίρνουν το κρατικό επίδομα και ταυτόχρονα να δουλεύουν “μαύρα”». Τακτική που δεν βρίσκει προφανώς σύμφωνη την κυβέρνηση, που θέλει «την οικονομία ανοιχτή, δυναμική και όχι εξαρτώμενη από κρατικά επιδόματα».

«Αμφίσημος και ολισθηρός» ο δρόμος του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ.

Κλείνοντας με τη μομφή που απηύθυνε, μέσω της συνέντευξής του στην «Καθημερινή», ο πρωθυπουργός στην αντιπολίτευση για «υγειονομικό σαμποτάζ», ο Α. Σκέρτσος επέμεινε ότι «η αξιωματική αντιπολίτευση έχει ακολουθήσει δυστυχώς έναν πολύ αμφίσημο και ολισθηρό δρόμο στο θέμα της πανδημίας. Όταν μεγαλοστελέχη της που έχουν διατελέσει μάλιστα υπουργοί στο πλέον κρίσιμο Υπουργείο, το Υπουργείο Υγείας, αμφισβητούν τον εμβολιασμό, δεν μπορεί η αξιωματική αντιπολίτευση να λέει ότι στηρίζει τον εμβολιασμό και την αντιμετώπιση της πανδημίας. Αυτά είναι αντικρουόμενα και αντιφατικά μηνύματα. Ο κ. Τσίπρας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά ο κ. Πολάκης, ενδεχομένως και άλλα στελέχη, αμφισβητούν ευθέως την αποτελεσματικότητα των εμβολίων: αυτό είναι υγειονομικό σαμποτάζ», κατήγγειλε και πρόσθεσε:

«Έχει γίνει με τα self test, έχει γίνει με το εμβόλιο στον προηγούμενο χρόνο πριν αναπτυχθεί η εμβολιαστική εκστρατεία, έχει αμφισβητηθεί εν τη γενέσει της η εμβολιαστική εκστρατεία με πάρα πολλά ψέματα και fake news που δημιουργούσαν κλίμα δυστοκίας. Σε κάθε βήμα και σε κάθε πολιτική που έκανε η κυβέρνηση, που ήταν τολμηρή, έβλεπε μπροστά και είχε ως στόχο να αντιμετωπίσει την πανδημία, η αντιπολίτευση βρέθηκε απέναντι. Ανέλαβε ρίσκο (σση αντιπολίτευση) και έστειλε τον κόσμο σε διαδηλώσεις, συνεπώς ο πρωθυπουργός έχει κάθε λόγο να κατηγορεί την αντιπολίτευση για υγειονομικό σαμποτάζ».

