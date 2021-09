Πέτσας: Η επόμενη τετραετία θα είναι μια τετραετία συνολικής ανάπτυξης

Παράθυρο για την κατάργηση της έκτακτης εισφοράς σε όλους τους εργαζομένους και του τέλους επιτηδεύματος, αλλά και την αύξηση του κατώτατου μισθού, εφόσον επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, άφησε ανοιχτό ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, μιλώντας στον “ΣΚΑΪ” και την εκπομπή «Καλημέρα».

«Η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι λιγότεροι φόροι. Περισσότερες επενδύσεις, περισσότερες δουλειές, λιγότεροι φόροι γιατί πρώτον μένει περισσότερο εισόδημα στις τσέπες όλων και δεύτερον δίνει το σήμα στην οικονομία ότι αν αποδώσει το επενδυτικό ρίσκο που έχεις αναλάβει, θα μένουν περισσότερα χρήματα για εσένα και να αναπτύξεις περισσότερο την επιχείρηση σου», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς αν θα καταργηθεί η έκτακτη εισφορά και το τέλος επιτηδεύματος, απάντησε ότι «είναι σαφές από όλα τα στοιχεία που αναθεωρούν όλοι οι διεθνείς οργανισμοί, αλλά και η Τράπεζα της Ελλάδος ότι θα είναι πολύ υψηλότερος ο ρυθμός ανάπτυξης από τον αρχικό. Κατά την εκτίμηση τη δική μου θα είναι υπερδιπλάσιος. Επομένως πιστεύω ότι, όπως έχει αφήσει να εννοηθεί και ο υπουργός Οικονομικών, θα υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο για μεγαλύτερη παρέμβαση. Όχι μόνοι συγκυριακά, αλλά μακροχρόνια, γιατί αυτός είναι ο πυρήνας της φιλοσοφίας μας. Πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Την ταχύτητα με την οποία θα απαλειφθούν πλήρως αυτά τα μέτρα θα τη δείξει η ευρωστία της οικονομίας μετά την πανδημία».

Στο ίδιο πλαίσιο, επισήμανε ότι στην επόμενη τετραετία δεν θα είναι μόνο μια τετραετία μείωσης φόρων, αλλά συνολικής ανάπτυξης. «Είναι όλα αυτά τα οποία μας κάνανε να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη για την ελληνική οικονομία. Όταν βλέπετε ότι ο πρωθυπουργός είναι στη Νέα Υόρκη έχει τις επαφές που έχει και γνωρίζουμε ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον που υπάρχει για την Ελλάδα από τα πιο απλά, στην αγορά ακινήτων μέχρι τα πιο σύνθετα, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τις επενδύσεις σε θέματα της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, καταλαβαίνουμε ότι η επόμενη τετραετία δεν θα είναι μία τετραετία μείωσης φόρων, αλλά μιας συνολικής ανάπτυξης».

Ο κ. Πέτσας δήλωσε αισιόδοξος ότι η ελληνική οικονομία μπορεί να φτάσει σε ρυθμούς ανάπτυξης της τάξεως του 7%-8%.

Σε ό,τι αφορά στην αύξηση του κατώτατου μισθού, σημείωσε ότι υπάρχει ένας μηχανισμός διαμόρφωσης των μισθών που στηρίζεται στους ρυθμούς ανάπτυξης διαβεβαιώνοντας ότι «θα φτάσουμε σύντομα σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο του κατώτατου μισθού», καθώς όπως είπε «δε θέλουμε μόνο εκρηκτικούς αριθμούς ανάπτυξης στα χαρτιά, αλλά αυτό να γίνεται πράξη μέσα στην τσέπη των συμπολιτών μας».

Σχολιάζοντας την παρέμβαση του Τάκη Θεοδωρικάκου για εντοπισμό λογαριασμών στο διαδίκτυο που υποκινούν τους πολίτες σε πράξεις ενάντια στη δημόσια υγεία, ο αναπληρωτής υπουργών Οικονομικών επισήμανε ότι η πολιτεία πρέπει να προστατέψει τους ανθρώπους που παρασύρονται. «Είναι φανερό ότι κάποιοι θέλουν να κερδοσκοπήσουν σε βάρος ανθρώπων, οι οποίοι είναι είτε αφελείς είτε έχουν πειστεί από θεωρίες συνομωσίας και είδαμε να διακινούνται κάποια εξωφρενικά κείμενα που είναι προφανές ότι έχουν συνταχθεί από νομικό χέρι με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητη η παρέμβαση της πολιτείας προκειμένου να δούμε τι συμβαίνει και να προστατέψει τους ανθρώπους που παρασύρονται. Αυτά πρέπει να σταματήσουν στην πηγή», κατέληξε.

