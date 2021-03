Μισέλ για 25η Μαρτίου : Χρόνια πολλά Ελλάδα (ΦΩΤΟ)

Τις ευχές του για την επέτειο των 200 ετών από την ελληνική επανάσταση έστειλε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ με μήνυμά του στα ελληνικά.

«Σήμερα γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821!

Χρόνια πολλά, Ελλάδα!

Θερμές ευχές σε όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες!».

🇬🇷🇪🇺 Today we celebrate Greece’s national day.

Happy Bicentennial!

Wishing all Greeks the very best! @kmitsotakis

— Charles Michel (@eucopresident) March 25, 2021