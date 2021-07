Κοντοζαμάνης: Να πείσουμε και τον τελευταίο διστακτικό συμπολίτη μας να εμβολιαστεί

«Χρειάζεται να οικοδομήσουμε ένα υψηλότερο τείχος ανοσίας λόγω των μεταλλάξεων και να πειστεί και ο τελευταίος διστακτικός συμπολίτης μας να εμβολιαστεί», τόνισε ο κ. Βασίλης Κοντοζαμάνης, αναπληρωτής υπουργός Υγείας στο πλαίσιο του Συνεδρίου Economist 25nd Roundtable with the Government of Greece με θέμα: Europe: From social distancing to social solidarity (8-9 Ιουλίου 2021).

Σύμφωνα με τον κ. Κοντοζαμάνη, η Ελλάδα έχει εξασφαλισμένες ποσότητες εμβολίων για όλους τους πολίτες μέσω των συμφωνιών που έχει υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις παραγωγούς φαρμακευτικές εταιρείες και για το 2022.

«Η Ελλάδα είναι 7η στην ΕΕ στους πλήρως εμβολιασμένους πολίτες, γεγονός που δείχνει ότι έχουμε δομήσει ένα εξαιρετικό πρόγραμμα εμβολιασμού και αυτό πρέπει να συνεχιστεί», σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας.

Αναφερόμενος στην επόμενη ημέρα μετά το τέλος της πανδημίας ο κ. Κοντοζαμάνης τόνισε ότι θα πρέπει να βρει το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) χωρίς τις αγκυλώσεις του παρελθόντος. «Κατά τη διάρκεια της πανδημίας καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε τις ελλείψεις του ΕΣΥ, να ανοίξουμε νέες κλίνες Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) που σήμερα είναι πλήρως εξοπλισμένες και λειτουργικές. Έως το τέλος του 2021 θα έχουμε διοχετεύσει συνολικά 1,2 δισ. ευρώ για τη διαχείριση της επιδημίας. Όλα αυτά αποτελούν απτές αποδείξεις ότι η Δημόσια Υγεία είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης. Συνεχίζουμε τις μεταρρυθμίσεις στην Υγεία με τον ανασχεδιασμό του υγειονομικού χάρτης της χώρας, τη συμπληρωματική υποστήριξη του ιδιωτικού τομέα αλλά πάντα με πλήρη στήριξη του δημόσιου χαρακτήρα της Υγείας στην Ελλάδα. Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τον τροχό. Όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της πανδημίας είναι η καλύτερη κληρονομιά για ένα διαλειτουργικό Σύστημα Υγείας», τόνισε.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας έκλεισε την τοποθέτησή του υπενθυμίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν φοβήθηκε το πολιτικό κόστος και όταν χρειάστηκε έλαβε σκληρές αποφάσεις προκειμένου να προστατεύσει την ανθρώπινη ζωή. «Σήμερα η κυβέρνηση, δύο χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων της απολαμβάνει την εμπιστοσύνη των πολιτών! Όλοι μαζί τα καταφέραμε και έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Άλλωστε η αλληλεγγύη και η συνεργασία, σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και παγκόσμιο, ήταν τα δύο δομικά συστατικά που κράτησαν τις χώρες όρθιες. Είμαστε ανοιχτοί στην κριτική και οι πολιτικές διαφωνίες ως ένα σημείο είναι αποδεκτές. Αλλά μπορούμε με τεκμηριωμένες απόψεις πάντα να φτάνουμε σε αμοιβαία αποδεκτές λύσεις».

ΕΕ: Να φτάσουμε και στους πιο δυσπρόσιτους πολίτες

Η κυρία Στέλλα Κυριακίδου, Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων συμμετέχοντας στη Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: “PROBING THE PANDEMIC” και αναφερόμενη στην επόμενη ημέρα της πανδημίας, καθώς το τέταρτο επιδημικό κύμα υψώνεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, τόνισε την ανάγκη «να προσεγγίσουμε τους πολίτες όπου κι αν βρίσκονται. Ο εμβολιασμός πρέπει να συνεχιστεί. Και όσες χώρες έχουν μείνει πίσω πρέπει να βοηθηθούν να συνεχίσουν την θωράκιση των πολιτών τους».

Εξάλλου σύμφωνα με την ευρωπαία Επίτροπο Υγείας «ο εμβολιασμός είναι το ισχυρότερο όπλο που έχουμε έναντι της Covid-19. Όντας αλληλέγγυοι μπορούμε να τα καταφέρουμε και να ξεπέρασουμε τη μεγάλη αυτή κρίση δημόσιας Υγείας. Και Αυτό θα καταστεί εφικτό, καθώς η ΕΕ εγγυάται και εργάζεται για την προσβασιμότητα όλων σε όλες τις διαθέσιμες θεραπείες, όχι μόνο για τον κορωνοϊό αλλά και όλες τις ασθένειες που απειλούν τον άνθρωπο, όπως ο καρκίνος και τα ψυχικά νοσήματα».