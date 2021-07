Διαχείριση της πανδημίας-Η πλειοψηφία κρίνει αρνητικά την κυβέρνηση

Πλήρης μεταστροφή της γνώμης των πολιτών για τη διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση στο δεύτερο κύμα σε σχέση με το πρώτο, καταγράφεται σε δημοσκόπηση της εταιρίας PRORATA.

Ενώ λοιπόν στο πρώτο κύμα υπερτερούσαν κατά πολύ οι θετικές απόψεις (συνολικά 58%) για την κυβερνητική διαχείριση έναντι 22,1% των αρνητικών, στο δεύτερο κύμα διαπιστώνεται αντιστροφή με τις αρνητικές γνώμες να κυριαρχούν (48,5%) και τις θετικές να έχουν υποχωρήσει κατά πολύ (34,3%). Έτσι, μεταξύ πρώτου και δευτέρου κύματος αντιστράφηκε το πρόσημο της αξιολόγησης των πολιτών αναφορικά με την αντιμετώπιση της κρίσης κορονοϊού από την κυβέρνηση (ακολουθεί σχετικό διάγραμμα).

Επίσης, μεταξύ των δύο ερευνητικών κυμάτων ενδυναμώθηκε η αξιοπιστία προς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή διαφορετικά μειώθηκε η αξιοπιστία των παραδοσιακών ΜΜΕ. Επιπλέον, προέκυψε ότι η χώρα σύμφωνα με τις προσλήψεις του κοινού θα βγει σοβαρά τραυματισμένη από την κρίση, αντίληψη η οποία ενισχύθηκε ελαφρώς κατά το δεύτερο ερευνητικό κύμα.

Η δημοσκόπηση διεξήχθη στο πλαίσιο διεθνικής διαδικτυακής έρευνα πάνελ τριών κυμάτων με τίτλο «Values in Crisis – a Crisis of Values?» που συντονίζεται από το Center for the Study of Democracy, Leuphana University, υπό την εποπτεία του Christian Welzel, Αντιπρόεδρο της World Value Survey. Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι μεθοδολογικά σε κάθε κύμα ερωτώνται οι ίδιοι ακριβώς άνθρωποι, κάτι όχι εύκολο. Στην έρευνα συμμετέχουν 16 χώρες.

Η Ελλάδα εκπροσωπείται από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), το οποίο συνεργάζεται με την εταιρία ερευνών PRORATA SA. Βασικό ερώτημα είναι αν με την ανατροπή πολλών βεβαιοτήτων η πανδημία δύναται να επιφέρει αλλαγές στους αξιακούς προσανατολισμούς των ατόμων, όπως αυτοί έχουν καταγραφεί τις τελευταίες δεκαετίες από την WVS. Δεδομένου ότι οι αξίες ναι μεν αλλάζουν αργά πλην όμως και κάτω από εξαιρετικές συνθήκες μεταστρέφονται (period effect), ειδικό ενδιαφέρον έχει το αν με την πανδημία κοινωνικές ομάδες με εξωστρεφείς και «μετα-υλιστικές» προτιμήσεις παλινδρομήσουν σε παραδοσιακούς και βιοσυντηρητικούς προσανατολισμούς.

Tο πρώτο κύμα πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα (23/5/2020 – 17/6/2020) και το δεύτερο κύμα (19/3/2021 – 15/5/2021). Βάσει της επί του πεδίου εμπειρίας, στο κοινό ερωτηματολόγιο του β’ κύματος περιλήφθηκαν επιπλέον ερωτήσεις, μεταξύ άλλων και για τον εμβολιασμό. Επ’ αυτού, έρευνες σε Ευρώπη και ΗΠΑ έδειξαν ότι η άρνηση ή/και επιφυλακτικότητα απέναντι στα εμβόλια συνδέεται πρωτίστως με δεξιό λαϊκισμό αλλά και με δυσπιστία απέναντι στην επιστήμη και τα συστήματα υγείας. Πάντως, διακινούμενο πρωτίστως εντός των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μόνο στο Facebook και το Instagram το «αντιεμβολιαστικό κίνημα» αποφέρει μέσω διαφημίσεων γύρω στο ένα δις δολάρια τον χρόνο.