Δένδιας εγκαλεί Τουρκία στην ΕΕ

Η Τουρκία δεν δέχεται πλέον επιστροφές από την Ελλάδα, όπως υποχρεούται βάσει των προβλέψεων της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας του 2016, επισήμανε ο Νίκος Δένδιας στην επίτροπο της Κομισιόν για τις Εσωτερικές Υποθέσεις και το Μεταναστευτικό Ύλβα Γιόχανσον, με την οποία συναντήθηκε στην Αθήνα.

Κατά πληροφορίες, ο κ. Δένδιας είπε στην κυρία Γιόχανσον ότι για την Τουρκία το μεταναστευτικό αποτελεί ένα ακόμα εργαλείο στην άσκηση της εξωτερικής της πολιτικής και επισήμανε ότι η εφαρμογή της κοινής δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας θα πρέπει να καλύπτει και τον Έβρο, ώστε να επιτυγχάνεται η επιστροφή και όσων παρανόμως εισβάλλουν στην ελληνική επικράτεια από το βορειοανατολικό άκρο της χώρας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης, καθώς και ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.

Στο πλαίσιο της συνάντησης αυτής εξετάστηκε η εξωτερική διάσταση του μεταναστευτικού-προσφυγικού, με ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή της κοινής δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας από το 2016 και ιδιαίτερη αναφορά σε χώρες της Βορείου Αφρικής.

Αναφορικά με την εξωτερική διάσταση του μεταναστευτικού-προσφυγικού, η ελληνική πλευρά έδωσε έμφαση στην ανάγκη όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθήσει τη σύναψη συμφωνιών επανεισδοχής με τρίτες χώρες, καθώς και στην σημασία να υπάρχει ειδική ρήτρα για την συνεργασία στον τομέα της μετανάστευσης στις συμφωνίες σύνδεσης της ΕΕ με τρίτες χώρες. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να υπάρχει θετική προσέγγιση με τις χώρες, οι οποίες συνεργάζονται με την ΕΕ, και αντίστοιχα ποινές για αυτές που δεν συνεργάζονται (“more for more, less for less”).

Από πλευράς του Νίκου Δένδια τονίστηκε ότι η Ελλάδα τηρεί ιδιαίτερα εποικοδομητική στάση, ούσα μια από τις λίγες πλέον χώρες που συνεχίζουν να είναι ανοικτές στην Ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, με την γνωστή αιρεσιμότητα βεβαίως, καθώς και για την απελευθέρωση των θεωρήσεων.

Η ελληνική πλευρά υπενθύμισε ότι η χώρα μας δεν έχει εκφράσει την αντίθεση της στις μέχρι τώρα αποφάσεις για τη χρηματοδότηση των αναγκών των Σύρων προσφύγων στην Τουρκία, αλλά υπογράμμισε παράλληλα ότι στο μέλλον θα πρέπει επίσης να δοθεί χρηματοδότηση και για τους Σύρους πρόσφυγες στην Ιορδανία και τον Λίβανο.

Οι κύριοι Δένδιας, Μηταράκης και Βαρβιτσιώτης επισήμαναν τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει η Αίγυπτος στην ανάσχεση μεταναστευτικών κυμάτων, κάτι που θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο των σχέσεων της με τη χώρα αυτή. Ειδική μνεία έγινε στη Λιβύη, όπου τονίστηκε ότι η αποχώρηση των τουρκικών δυνάμεων από τη χώρα, δεν θα βελτιώσει μόνο την κατάσταση ασφαλείας, αλλά παράλληλα θα μειώσει τις δυνατότητες της Τουρκίας να ελέγχει ακόμα μία μεταναστευτική οδό προς την Ευρώπη.