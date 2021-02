Γεωργιάδης: Αντίθετος στον “κόφτη” σε μετακινήσεις, όμως παραμένει στο τραπέζι

Η απαγόρευση της κυκλοφορίας μετά τις 18:00 το Σαββατοκύριακο έφερε μεγάλα προβλήματα στη λειτουργία των σούπερ μάρκετ, όπου παρατηρήθηκαν ουρές χιλιομέτρων, όπως τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1. «Πρέπει να δούμε το πρόβλημα, το οποίο θα ενταθεί σε περίπτωση που δεν λειτουργήσουν και οι λαϊκές αγορές το Σάββατο», πρόσθεσε.

Απαντώντάς στις πληροφορίες που φέρουν την κυβέρνηση να σκέφτεται να βάλει «κόφτη» στις μετακινήσεις μέσω sms, ιδίως στους κωδικούς 2 και 6, που αφορούν τις αγορές και την άθληση, σημείωσε ότι όντως αυτό το σενάριο υπάρχει στο τραπέζι, αλλά ο ίδιος είναι αντίθετος και το θεωρεί πρακτικά ανεφάρμοστο.

Για τη λειτουργία του take away, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στο ιστορικό της απόφασης λέγοντας πως αυτή ελήφθη μετά από εισήγηση της επιτροπής των ειδικών, της οποίας η συνεδρίαση τελείωσε αργά το βράδυ της Παρασκευής, αλλά θα έπρεπε να υλοποιηθεί από το πρωί του Σαββάτου. Όπως είπε, «όμως, όταν κληθήκαμε να την εφαρμόσουμε, είδαμε ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και μέσα σε λίγες ώρες αποφασίσαμε να την ακυρώσουμε αντιδρώντας άμεσα».

Ερωτηθείς για τα αυστηρά μέτρα που ίσχυσαν το περασμένο Σαββατοκύριακο, όπως η απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τις 18:00, ο υπουργός απάντησε ότι τα μέτρα θα ισχύσουν και το επόμενο Σαββατοκύριακο και από εκεί και πέρα θα συνεκτιμηθούν τα επιδημιολογικά δεδομένα αυτής της εβδομάδας και θα ληφθούν οι αποφάσεις για τη συνέχεια.

Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι το θέμα δεν είναι μόνο η αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά και το πώς θα μείνει ζωντανή η οικονομία. Πρέπει λοιπόν να βρεθεί, όπως είπε, μία ισορροπία κι αυτό αποτελεί μία δύσκολη εξίσωση.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τα ανθοπωλεία που ζητούν να λειτουργήσουν ενόψει της ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου και παραδοσιακά κάνουν τον μεγαλύτερο τζίρο της χρονιάς, ανέφερε ότι είναι ένα λογικό αίτημα και σήμερα θα έχει τηλεδιάσκεψη με εκπροσώπους του κλάδου, αλλά, όπως συμπλήρωσε, τα πάντα θα εξελιχθούν από την πορεία της πανδημίας.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/politics/georgiadis-antithetos-ston-kofti-se-metakiniseis-omos-paramenei-sto-trapezi

