Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο του έργου: «Integrating Innovation and Promoting Cluster Organization in WOMen Enterprises – ICON WOMEN» για την ενίσχυση και προώθηση της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, διοργανώνει το 1ο εργαστήριο του Περιφερειακού Δικτύου Γυναικείων Επιχειρήσεων (ICON WOMEN – Integrating Innovation and Promoting Cluster Organization in WOMen Enterprises).

Σας προσκαλούμε να γίνετε μέλος του Περιφερειακού Δικτύου Γυναικείων Επιχειρήσεων και να συμμετάσχετε στο 1ο εργαστήριο για να ανταλλάξουμε απόψεις και να συζητήσουμε πιθανά προβλήματα των γυναικείων επιχειρήσεων.

Θα ακολουθήσει εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα: «Βασικές Αρχές Εκκίνησης Επιχειρήσεων».

Το 1ο εργαστήριο θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2021 και ώρα 13:00 – 16:00

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να κατανοήσουν βασικές έννοιες όπως τις τεχνικές διερεύνησης του περιβάλλοντος για ευκαιρίες νέας επιχειρηματικής δράσης και την ευθυγράμμιση των προσωπικών δεξιοτήτων του ατόμου με τις ανάγκες της νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας και την αξιολόγηση της βιωσιμότητας της νέας δραστηριότητας.

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να βεβαιώσουν τη συμμετοχή τους, συμπληρώνοντας την φόρμα εγγραφής στο παρακάτω link:

https://forms.gle/6wagstXt53Dyf3Rt5

Για την παρακολούθηση στις 03/3/2021 και ώρα 13:00 μμ. – 16:00 μμ. Μπορείτε να μεταβείτε στο παρακάτω link:

https://zoom.us/meeting/register/tJYsc-6qpjotE93hRoRSo9eN5w_pJJIrx0_5

(Για πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο 2613 620118, [email protected])