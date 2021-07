O Τζόκοβιτς θα παίξει τελικά στους Ολυμπιακούς Αγώνες (VIDEO)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ανακοίνωσε ότι θα συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο εκεί όπου θα είναι το μεγάλο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο το οποίο λείπει από την συλλογή του.

Ο Σέρβος που είναι στο Νο1 κόσμου και έχει κερδίσει 3 Grand Slam μέσα στο 2021 θα συμμετάσχει για 4η φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες και θα κυνηγήσει στο Τόκιο και μετά στη Νέα Υόρκη (US Open) το Golden Slam.

«Δεν μπορούσα να απογοητεύσω τον μικρό μου φίλο, Koujirou. Έκλεισα την πτήση μου για το Τόκιο και με περηφάνια θα συμμετέχω στην ομάδα της Σερβίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες», έγραψε στα social media ο “Νόλε” ο οποίος μ’ αυτό τον τρόπο μας γνώρισε τον μικρό του φίλο από την Ιαπωνία.

Μαζί με τον Νόβακ Τζόκοβιτς θα δούμε μεταξύ άλλων στο Τόκιο τον Στέφανο Τσιτσιπά, τον Ντανίλ Μεντβέντεφ, τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, τον Ματέο Μπερετίνι και τον Άντι Μάρεϊ.

Θα απουσιάσουν ο Ρότζερ Φέντερερ, ο Ράφα Ναδάλ, ο Σταν Βαβρίνκα, ο Ντομινίκ Τιμ, ο Χουάν Μάρτιν Ντελ Πότρο.

To τουρνουά τένις στο Τόκιο θα διεξαχθεί από τις 24/7 έως την 1η Αυγούστου.

Cannot disappoint my little friend Koujirou. I booked my flight for Tokyo and will proudly be joining #TeamSerbia for the Olympics. 🇷🇸 pic.twitter.com/23TmSdvc4x

— Novak Djokovic (@DjokerNole) July 15, 2021