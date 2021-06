4.488 κρούσματα και 135 θάνατοι από κορωνοϊό σε 24 ώρες στη Χιλή

Ο υπουργός Υγείας της Χιλής, ο Ενρίκε Πάρις, ανακοίνωσε ότι τις προηγούμενες 7 ημέρες ο μέρος όρος των μολύνσεων από τον νέο κορονοϊό σε ημερήσια βάση υποχώρησε στις περίπου 4.500, ή κατά 26% σε εθνικό επίπεδο, προσθέτοντας ότι και οι 16 περιφέρειες της χώρας της Λατινικής Αμερικής ανέφεραν μείωσή τους.

Τις προηγούμενες 24 ώρες, καταγράφηκαν 4.488 κρούσματα του SARS-CoV-2 και υπέκυψαν 135 ασθενείς με την COVID-19. Ο απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας στη Χιλή έφθασε έτσι ως εδώ τους 32.298 νεκρούς επί συνόλου 1.547.103 μολύνσεων.

Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να άρει το πλήρες lockdown σε 24 κοινότητες της μητροπολιτικής περιοχής της πρωτεύουσας Σαντιάγο. Ήδη, τα περιοριστικά μέτρα χαλάρωσαν την Πέμπτη σε δέκα δήμους.

Παρά τη μείωση των κρουσμάτων – και παρά την αξιοσημείωτη πρόοδο της εθνικής εκστρατείας ανοσοποίησης στη Χιλή, η οποία συγκαταλέγεται στις ταχύτερες στον κόσμο – ο δείκτης πληρότητας των κλινών στις μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) των νοσοκομείων παραμένει πολύ υψηλός: τις τελευταίες ημέρες έφθασε ακόμη και το 95%.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/world/koronoios-xili-4488-krousmata-kai-135-thanatoi-se-24-ores

Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook | @skaigr on Instagram