226 θάνατοι στη Γερμανία από κορωνοϊό

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του SARS-CoV-2 στη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 17.482 τις προηγούμενες 24 ώρες, φθάνοντας τα 2.629.750, κατά τα δεδομένα που δημοσιοποίησε σήμερα Παρασκευή το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ, ο φορέας επιδημιολογικής επιτήρησης της χώρας.

Παράλληλα, άλλοι 226 ασθενείς με την COVID-19 υπέκυψαν, με τον απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας του νέου κορονοϊού να φθάνει τους 74.358 νεκρούς ως εδώ, κατά την ίδια πηγή.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/world/germania-226-thanatoi-kai-sxedon-17500-krousmata-koronoiou-se-24-ores

