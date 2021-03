19 τραυματισμοί σε επεισόδια στο Μεξικό (VIDEO)

Δεκαπέντε αστυνομικοί και τέσσερις πολίτες τραυματίστηκαν στη διάρκεια της κινητοποίησης για τη διεθνή Ημέρα της Γυναίκας στην πρωτεύουσα του Μεξικού, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα το υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας, καθώς δεκάδες χιλιάδες γυναίκες, αψηφώντας την πανδημία του νέου κορωνοϊού, συμμετείχαν σε διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα εναντίον της βίας εξαιτίας του φύλου.

Φεμινίστριες έκαναν πορεία σε δρόμους της πρωτεύουσας για να απαιτήσουν να σταματήσουν οι φόνοι και οι κακοποιήσεις γυναικών, σε μια χώρα όπου καταγράφονται 10 γυναικοκτονίες — δολοφονίες γυναικών λόγω του φύλου τους — καθημερινά.

Διαδηλώτριες κράταγαν πανό και πλακάτ με φωτογραφίες δολοφονημένων γυναικών και κοριτσιών και συνθήματα όπως «Το Μεξικό δολοφονεί γυναίκες», «Δεν με σκότωσαν ακόμα, αλλά ζω μέσα στον φόβο», «Μαζί είμαστε φωτιά, θα τα κάψουμε όλα».

Κατευθύνθηκαν στο Εθνικό Ανάκτορο, την έδρα της κυβέρνησης, γύρω από το οποίο είχε στηθεί προ ημερών φράκτης από μοριοσανίδες, περνώντας από κάπου 30 ιστορικά μνημεία της μεξικανικής πρωτεύουσας.

women in mexico are protesting because of the feminicides and this is how the government responds… i’m sick to my stomach #NiUnaMas #NiUnaMenos #MexicoFeminicida #8Marzo2021 pic.twitter.com/TIHvWmie0q

