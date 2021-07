14 ρουκέτες έπληξαν την αμερικανική στρατιωτική βάση Αϊν αλ-Άσαντ(VIDEO)

Δεκατέσσερις ρουκέτες εκτοξεύθηκαν σήμερα στο Ιράκ εναντίον της στρατιωτικής βάσης Αϊν αλ-Άσαντ (δυτικό Ιράκ) που φιλοξενεί Αμερικανούς στρατιώτες, ανακοίνωσε μέσω του Twitter ο συνταγματάρχης Γουέιν Μαρότο, εκπρόσωπος του διεθνούς αντιτρομοκρατικού συνασπισμού στο Ιράκ.

«Περίπου στις 12:30 τοπική ώρα, η αεροπορική βάση Αΐν αλ-Άσαντ δέχθηκε επίθεση με 14 ρουκέτες. Έπεσαν στη βάση και στην περίμετρό της. Τα συστήματα άμυνας ενεργοποιήθηκαν. Οι προκαταρκτικές πληροφορίες κάνουν λόγο για τρεις ελαφρά τραυματίες», έγραψε ο συνταγματάρχης Μαρότο.

