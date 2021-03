Χιλιάδες διαδηλωτές στην Αυστρία κατά των περιοριστικών μέτρων(VIDEO)

Πολλές χιλιάδες διαδηλωτές έκαναν εκ νέου χθες Σάββατο πορεία στο κέντρο της Βιέννης διαμαρτυρόμενοι εναντίον των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί για να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωση της πανδημίας του νέου κορωνοϊού.

Η αστυνομία της πρωτεύουσας της Αυστρίας ανέφερε ότι προχώρησε σε κάποιες συλλήψεις, ορισμένες στο τέλος της κινητοποίησης, όταν αρκετοί από τους συμμετέχοντες αρνήθηκαν να διαλυθούν.

Thousands of protesters take to the streets in #Vienna #Austria 🇦🇹 #Antilockdown protest. pic.twitter.com/Y2PMJZDOhK

