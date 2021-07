Φάουτσι: Εκφράζουν «πολιτική δήλωση» όσοι αρνούνται να εμβολιαστούν (VIDEO)

Να ενθαρρύνει τους αρνητές του εμβολιασμού στις Ηνωμένες Πολιτείες να σπεύσουν και να εμβολιαστούν, καθώς η μετάλλαξη «Δέλτα» του κορωνοϊού αποτελεί, πλέον, τη βασοκή αιτία μόλυνσης, επιχείρησε ο Άντονι Φάουτσι.

Ο κορυφαίος λοιμωξιολόγος μίλησε στο MSNBC και ρωτήθηκε σχετικά με το τι μπορεί να γίνει για να αυξηθούν τα επίπεδα εμβολιασμού, τα οποία έχουν «κολλήσει» στο 67% στους ενήλικες.

“Get over it. Get over this political statement. Just get over it and try to save the lives of yourself and your family,” says Dr. Fauci on the political polarization of the Covid vaccine. pic.twitter.com/9eqqCykBHN

