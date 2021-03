Το Ever Given αποκολλήθηκε από τη Διώρυγα του Σουέζ (VIDEO)

Μετά από έξι ολόκληρες μέρες που παρέμενε «σφηνωμένο» στη Διώρυγα του Σουέζ, το τεράστιο πλοίο Ever Given «αποκολλήθηκε» τελικά νωρίς το πρωί της Δευτέρας, όπως μεταδίδουν διεθνή πρακτορεία.

Σύμφωνα με το Reuters και άλλα διεθνή MME που επικαλούνται ανακοίνωση της εταιρείας παροχής υπηρεσιών Inchcape, το γιγάντιο σκάφος που έφραζε τη ζωτικής σημασίας πλωτή οδό πλέει πλέον ελεύθερο, ωστόσο δεν ειναι σαφές πότε θα αποκατασταθεί η κυκλοφορία των πλοίων. Για «μερικό απεγκλωβισμό κάνει λόγο το Bloomberg, ενώ Γαλλικό Πρακτορείο μεταδίδει ότι το σκάφος έχει ξεκινήσει να κινείται.

Όπως επισημαίνει το Reuters, η αποκόλληση έγινε στις 4.30 τα ξημερώματα. Η υπηρεσία παρακολούθησης σκαφών VesselFinder έχει πλέον αλλάξει το status του πλοίου σε «under way» στον ιστότοπό της.

H σημαντική αυτή εξέλιξη, σύμφωνα με το πρακτορείο, προέκυψε μετά από την αφαίρεση πάνω από 27.000 κυβικών μέτρων άμμου από τις όχθες του ποταμού τα περασμένα 24ωρα.

#BREAKING As the sun rises in Egypt, so too does the Ever Given. Six days after getting stuck bystander video shows the container ship once again floating. pic.twitter.com/Cv7vFTuBy3 — Mackay Taggart (@mackaytaggart) March 29, 2021

Τα ρυμουλκά και τα συνεργεία στην περιοχή εργάζονταν ασταμάτητα τις τελευταίες μέρες προκειμένου να απεγκλωβίσουν το φορτηγό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που είχε προσαράξει διαγώνια στη Διώρυγα του Σουέζ από την 23η Μαρτίου, παρεμποδίζοντας πλήρως την κυκλοφορία.

Bίντεο που κυκλοφορούν στα social media από το σημείο δείχνουν το Ever Given, ελεύθερο πλέον στην Διώρυγα του Σουέζ.

DEVELOPING: The Suez Canal in Egypt is currently blocked after a massive container ship named Ever Given got stuck. The ship was reportedly en route to the port of Rotterdam in the Netherlands from the Yantian district in China. pic.twitter.com/54morNrLUi — X News Alerts (@XNewsAlerts) March 23, 2021

Πανηγυρισμοί από τα συνεργεία που εργάζονταν ακούραστα τα τελευταία 24ωρα:

BREAKING : EVER GIVEN ship has been UNSTUCK & Moving into #Suez Canal after 6 Days!! Egyptian crew managed to float it moments ago. It’s 5:42 am there: pic.twitter.com/GoMlYjQerL — Joyce Karam (@Joyce_Karam) March 29, 2021

Υπενθυμίζεται ότι περισσότερα από 360 πλοία και τα φορτία τους είχαν εγκλωβιστεί στα άκρα του καναλιού ή στην περιοχή αναμονής της Διώρυγας του Σουέζ. Η προσάραξη του σκάφους και η «έμφραξη» στη Διώρυγα του Σουέζ είχε μεγάλο οικονομικό αντίκτυπο παγκοσμίως σε διάφορους τομείς, με τις πιο σοβαρές επιπτώσεις να εντοπίζονται στην ενεργειακή αγορά.

Εκτός των ρυμουλκών, χρησιμοποιήθηκαν βυθοκόροι για να απομακρυνθεί η άμμος στην οποία είχε κολλήσει το σκάφος.

The rescue mission to free the Ever Given has entered a critical phase, with salvage teams making another effort to pull out the ship after removing part of the Suez Canal’s bank. Here’s the latest with the Suez Canal crisis https://t.co/3wQ6imKVPo — Bloomberg (@business) March 29, 2021

Στον ιστότοπο παρακολούθησης πλοίων θαλάσσιας κυκλοφορίας MarineTraffic, εκατοντάδες μικρές χρωματιστές κουκίδες που αντιπροσωπεύουν τα πλοία που συσσωρεύονται σήμερα στ΄ανοιχτά του Πορτ-Σάιντ στη Μεσόγειο, στις λίμνες που χαρακτηρίζουν τη διώρυγα του Σουέζ και σχηματίζουν ακόμη και μια γραμμή στον κόλπο του Σουέζ που οδηγεί στην Ερυθρά Θάλασσα.

Δεν είναι ξεκάθαρο πότε αυτά τα πλοία θα καταφέρουν τελικά να περάσουν από τη διώρυγα, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετά τάνκερ και άλλα σκάφη άλλαξαν πλεύση τα περασμένα 24ωρα, ακολουθώντας την μακρύτερη οδό γύρω από την Αφρική για να φτάσουν στον προορισμό τους.

Η διώρυγα, από την οποία περνά περίπου το 10% του θαλάσσιου εμπορίου, είχε αποκλειστεί από την Τρίτη από το Ever Given, ένα πλοίο χωρητικότητας 20.000 εμπορευματοκιβωτίων και 220.000 τόνων που εκμεταλλεύεται η ταϊβανέζικη ναυτιλιακή εταιρία Evergreen, γεγονός που προκαλεί σημαντικές καθυστερήσεις στις παραδόσεις ορισμένων εμπορευμάτων.

Η συνολική αξία των επηρεαζόμενων αγαθών διαφέρει σύμφωνα με τις εκτιμήσεις: από 3 δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με τον Τζόναθαν ‘Οουενς, εμπειρογνώμονα στο Πανεπιστήμιο του Σάλφορντ, έως 9,6 δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με τη Lloyd’s List, τη βρετανική εφημερίδα για τις θαλάσσιες μεταφορές.