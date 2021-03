Τζέραρντ: Ατελείωτο πάρτι στ’ αποδυτήρια για τη νίκη… τίτλου (VIDEO)

Λίγα λεπτά μετά το ματς με την Σεντ Μίρεν που ολοκληρώθηκε με το τελικό 3-0 και με εκατοντάδες οπαδούς έξω από το «Άιμπροξ» να πανηγυρίζουν, ο Stevie G και οι παίκτες του το γλέντησαν στ’ αποδυτήρια!

Με μπύρες, σαμπάνιες και χορούς, οι «διαμαρτυρόμενοι» ξέρουν ότι βρίσκονται απλά μερικές ώρες μακριά από το πρώτο τους πρωτάθλημα έπειτα από μια 10ετία! Είτε με απώλεια βαθμών από την Σέλτικ στη δική της αναμέτρηση με την Νταντί Γιουνάιτεντ, είτε στο προσεχές Old Firm!

Ο Στίβεν Τζέραρντ έφτασε σε τέτοια κατάσταση που πήρε φόρα και τσούλησε στο πάτωμα, απολαμβάνοντας τις στιγμές και γνωρίζοντας πως η ολοκληρωτική αναγέννηση του συλλογου έχει και τη δική του υπογραφή.

Dunno if any video ever will make me as happy as this.

Steven fucking Gerrard. 💙 pic.twitter.com/tGTgAtQVvf

