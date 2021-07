Συνελήφθησαν κάποιοι «φερόμενοι δολοφόνους» του προέδρου της Αϊτή (VIDEO&ΦΩΤΟ)

«Φερόμενα μέλη» της ομάδας των ενόπλων η οποία δολοφόνησε τον πρόεδρο της Αϊτής, τον Ζοβενέλ Μοΐζ, στη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης προς Τετάρτη στο σπίτι του, συνελήφθησαν από την αστυνομία, ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Φραντς Εξαντίς.

«Φερόμενοι ως δολοφόνοι του προέδρου Ζοβενέλ Μοΐζ συνελήφθησαν από την αστυνομία», ανέφερε ο υπουργός Επικοινωνίας της κυβέρνησης μέσω Twitter.

Ήδη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν εικόνες απο τα δύο φερόμενα ως μέλη της ομάδας των δολοφόνων του πρόεδρο της Αϊτής. Οι εικόνες των ανδρών οι οποίοι φορούν λευκές φανέλες, κυκλοφόρησαν μετά την ανακοίνωση της σύλληψης των δυο φερόμενων ως δολοφόνων απο τον υφυπουργό Επικοινωνίας της κυβέρνησης.

Two presumed suspects in assassination of @moisejovenel detained by PNH in #Haiti this afternoon pic.twitter.com/LPAJ95zqKS

— Kevin Pina (@AcrossMediums) July 8, 2021