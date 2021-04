Συναγερμός για πυροβολισμούς σε κτίριο της FedEx στην Ιντιανάπολις(VIDEO&ΦΩΤΟ)

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ιντιανάπολις των ΗΠΑ, καθώς πληροφορίες από τοπικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι υπήρξαν πυροβολισμοί σε εγκαταστάσεις της FedEx αργά το βράδυ της Πέμπτης (τοπική ώρα).

Σύμφωνα με το Associated Press, που επικαλείται τοπικό μέσο, η αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση στις 23.30, κάνοντας λόγο για περιστατικό με πολλά θύματα σε τοποθεσία κοντά στο αεροδρόμιο.

Appears to be a large group of employees standing outside FedEx near 70 and Ronald Reagan in Indianapolis. Reports of multiple people dead. pic.twitter.com/jURxuB4Mbm

Δεν είναι ακόμα σαφές ούτε πόσα άτομα έχουν τραυματιστεί από τα πυρά ούτε πόσο σοβαρά.

Here’s a look at the @FedEx facility near the Indianapolis International Airport where multiple people were shot tonight. @wrtv has crews on the way to the scene. #WRTV https://t.co/ZoOuknFgWi pic.twitter.com/rpavdWhKBz

— Michael R. Hartz (@MikeThePhotog) April 16, 2021