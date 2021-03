Συμμαχία ΗΠΑ-Ινδίας: «Θα ενισχύσουμε την αμυντική συνεργασία», λέει ο Λόιντ Όστιν

Οι ΗΠΑ επιθυμούν να αναβαθμίσουν και να ενισχύσουν τους διμερείς δεσμούς ασφάλειας με την Ινδία, ειδικότερα στην κοινή διαχείριση πληροφοριών, αλλά και σε ζητήματα διοικητικής υποστήριξης, όπως δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν προς τον Ινδό Ομόλογό του.

Ο Όστιν πραγματοποιεί την πρώτη επίσκεψη υψηλόβαθμου μέλους της κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν στην Ινδία, στο πλαίσιο των αμερικανικών προσπαθειών για τη συγκρότηση μιας συμμαχίας χωρών, με στόχο την αντιμετώπιση της επιρροής που ασκεί η Κίνα στην περιοχή.

Οι ηγέτες των ΗΠΑ, της Ινδίας της Αυστραλίας και της Ιαπωνίας, πραγματοποίησαν πρόσφατα την πρώτη τετραμερή διάσκεψή τους, δεσμευόμενοι να συνεργαστούν για μία ελεύθερη και ανοιχτή περιοχή της Ινδίας και του Ειρηνικού, αλλά και για ζητήματα ναυσιπλοΐας και κυβερνοασφάλειας, κατά των κινεζικών προκλήσεων.

«Η Ινδία ειδικότερα, είναι ένας, σταδιακά σημαντικότερος συνεργάτης, στο πλαίσιο των σημερινών ταχέως εξελισσόμενων αλλαγών στη δυναμική του διεθνούς περιβάλλοντος» δήλωσε ο Όστιν, μετά από μία συνάντηση που είχε με τον Ινδό υπουργό Άμυνας Ράτζναθ Σινγκ.

«Συζητήσαμε τις ευκαιρίες για την αναβάθμιση της σημαντικής αμυντικής συνεργασίας ΗΠΑ-Ινδίας, η οποία, αποτελεί μία προτεραιότητα για την κυβέρνηση Μπάιντεν-Χάρις. Θα το πράξουμε αυτό, μέσω της συνεργασίας σε επίπεδο περιφερειακής ασφάλειας, αλλά και μέσω της διμερούς αμυντικής συνεργασίας, όπως και του εμπορίου αμυντικών συστημάτων», συνέχισε.

Ο Σινγκ δήλωσε ότι η συνάντηση των δύο ΥΠΑΜ επικεντρώθηκε «στην επέκταση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας μέσω της ανταλλαγής υπηρεσιών, της κοινής διαχείρισης πληροφοριών, της συνεργασίας σε αναδυόμενους τομείς της άμυνας, αλλά και την αμοιβαία διοικητική υποστήριξη».

Ο ίδιος, παρότρυνε την αμυντική βιομηχανία των ΗΠΑ να επενδύσει στον τομέα άμυνας της Ινδίας, επικαλούμενος, αυτό, που χαρακτήρισε ως φιλελευθεροποιημένες πολιτικές ξένων άμεσων επενδύσεων.

Ο Όστιν συναντήθηκε χθες, με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι με την άφιξή του στο Νέο Δελχί, ενώ αναχωρεί αύριο από την Ινδία.

«Η Ινδία και οι ΗΠΑ δεσμεύονται στη στρατηγική συνεργασίας μας, η οποία είναι μία δύναμη για παγκόσμιο καλό» ανέφερε ο Μόντι σε μία ανάρτησή του στο Twitter.

