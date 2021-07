Στους 33 οι νεκροί από τη σφοδρή κακοκαιρία στην Γερμανία (VIDEO)

«Θα κάνουμε ότι μπορούμε για να βοηθήσουμε τη χώρα μας», δήλωσε στη γερμανική εφημερίδα «Bild» ο πρωθυπουργός της Βόρειας Ρηνανίας, Βεστφαλίας Άρμιν Λάσετ, κατά την επίσκεψή στην πόλη Αλτένα που έχει πληγεί ιδιαίτερα από τις σφοδρές βροχοπτώσεις.

Ο υποψήφιος για την Καγκελαρία των Χριστιανοδημοκρατών (CDU) τόνισε επίσης ότι η κατάσταση στη δυτική Γερμανία είναι δραματική. Χθες το βράδυ, όπως είπε ο Λάσερ, ένας 46χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του να σώσει ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί. Ο πυροσβέστης ήταν οικογενειάρχης και υπέστη πέθανε από καρδιακή προσβολή, πρόσθεσε ο πρωθυπουργός του γερμανικού κρατιδίου.

Στο μεταξύ, στους 33 έχουν φθάσει οι νεκροί από τις πλημμύρες στη Βόρεια Ρηνανία – Βεστφαλία, ενώ οι αρχές κάνουν λόγο για «δεκάδες αγνοούμενους».

Στο μεταξύ, κατά τη διάρκεια των καταιγίδων στο βόρειο τμήμα της Ρηνανίας-Παλατινάτου, έχουν πέσει έως και 148 λίτρα βροχής ανά τετραγωνικό μέτρο. Εν μέσω καλοκαιριού, αυτό είναι «ένα νέο φαινόμενο»« δήλωσε η υπουργός Άννα Σπίγκελ από το κόμμα των Πρασίνων.

A number of people have been killed and dozens are missing after extreme weather in Germany flooded streets and swept away vehicles.

More on the floods in Germany here: https://t.co/s7p8VRlXpa pic.twitter.com/Pv3jbgURo6

