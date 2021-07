Σοκ στην Premier League από τη σύλληψη αθλητή για παιδοφιλία (ΦΩΤΟ)

Με ανακοίνωσή της η Έβερτον γνωστοποίησε την αποβολή ενός παίκτη από την πρώτη ομάδα, ο οποίος σύμφωνα με βρετανικά Μέσα είναι ο αρχηγός της Γκίλφι Σίγκουρντσον, καθώς θεωρείται ύποπτος για αδικήματα που σχετίζονται με παιδοφιλία.

Η «Mirror» έβαλε βόμβα με το δημοσίευμα της το οποίο ανέφερε ότι ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στην Premier League, συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής (16/07) με ενδείξεις για σεξουαλικά αδικήματα με εμπλεκόμενα παιδιά.

Μπορεί το όνομα του ποδοσφαιριστή να μην έχει δημοσιοποιηθεί επίσημα, αλλά αγγλίκα ΜΜΕ αναφέρουν πως πρόκειται για τον αρχηγό της Έβερτον, Γκίλφι Σίγκουρντσον.

Μάλιστα, τα «ζαχαρωτά» με ανακοίνωση που εξέδωσαν, γνωστοποίησαν την αποβολή ενός παίκτη από τις υποχρεώσεις του με την πρώτη ομάδα, χωρίς βέβαια να τον «φωτογραφίζουν», μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες από τις Αστυνομικές Αρχές.

🚨🚨🚨 | BREAKING: Everton have confirmed it has suspended a First-Team player pending a police investigation.

