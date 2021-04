«Πυρ» των δυνάμεων ασφαλείας εναντίον διαδήλωσης στην Μιανμάρ (ΦΩΤΟ)

Οι δυνάμεις ασφαλείας της Μιανμάρ άνοιξαν πυρ σήμερα εναντίον συγκέντρωσης υγειονομικών στη Μάνταλεϊ, προκαλώντας θύματα, όπως μετέδωσαν τα μέσα ενημέρωσης.

Οι αντίπαλοι του πραξικοπήματος της 1ης Φεβρουαρίου που ανέτρεψε την κυβέρνηση της Αούνγκ Σαν Σου Τσι συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους εναντίον του στρατού στη διάρκεια της παραδοσιακής γιορτής για το νέο έτος με σειρά ενεργειών και πορειών.

Mandalay Medical Family’s Strike against military dictatorship was cracked down by Myanmar Junta’s Military Terrorists before marching today. FREEDOM OF SPEECH#Apr15Coup#WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/zlPTUpHAgS — I’mma study when i get Democracyʕ·ᴥ·ʔ (@annaaeri1) April 15, 2021

Υγειονομικό προσωπικό, το οποίο βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της εκστρατείας κατά του πραξικοπήματος, συγκεντρώθηκε στη Μάνταλεϊ νωρίς σήμερα το πρωί, όμως σύντομα έφτασαν στο σημείο στρατιώτες για να τους διαλύσουν, ανοίγοντας πυρ και κάνοντας συλλήψεις, σύμφωνα με το πρακτορείο Mizzima.

Το πρακτορείο μετέδωσε ότι δεν διαθέτει λεπτομέρειες για τις συλλήψεις και τα θύματα. Η βιρμανική υπηρεσία του BBC επίσης μετέδωσε την καταστολή της διαδήλωσης των υγειονομικών.

Medical Family’s Strike was cracked down violently by military terrorists while staging a protest in Mandalay around 9am. At least 20 protesters & 6 civilians were abducted reportedly.

FREEDOM OF SPEECH#Apr15Coup#WhatsHappeningInMyanmar https://t.co/8tvpdNxyY2 pic.twitter.com/8rOmUZlQ5h — Thin Nu Nu Zin (@DDee_Myanmar) April 15, 2021

Το πραξικόπημα έχει βυθίσει τη Μιανμάρ σε κρίση, έπειτα από 10 χρόνια στη διάρκεια των οποίων η χώρα έκανε βήματα προς τη δημοκρατία, με καθημερινές διαδηλώσεις και εκστρατείες ανυπακοής, περιλαμβανομένων απεργιών σε πολλούς τομείς οι οποίες έχουν επιφέρει πλήγμα στην οικονομία της χώρας.

During brutal crackdown by Junta terrorists on #Mandalay medical family strike, at least 20 civilians including 6 protesters were abducted. Terrorists also opened gunfires and sound bomb.#Apr15Coup#WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/1IN1CH3ajM — Save Myanmar 🇲🇲 || Nant (@NK13JJ) April 15, 2021

Ο πενθήμερος εορτασμός του νέου έτους, μια γιορτή γνωστή ως Thingyan, ξεκίνησε την Τρίτη, όμως οι φιλοδημοκρατικοί ακτιβιστές ακύρωσαν τις καθιερωμένες γιορτές για να επικεντρωθούν στις κινητοποιήσεις εναντίον του στρατού.

Η Ένωση Αρωγής Πολιτικών Κρατούμενων (ΑΑΡΡ) έχει ανακοινώσει ότι οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν σκοτώσει 715 διαδηλωτές από την 1η Φεβρουαρίου.