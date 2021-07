Πέρκινς: Δεν υπάρχει πιο ηλίθια ομάδα από τους Μπακς (VIDEO)

Οι Μπακς ξεκίνησαν με το αριστερό στους τελικούς του NBA, με αρκετούς να εκφράζονται αρνητικά για τους πρωταθλητές της Ανατολής.

Μεταξύ των επικριτών των «ελαφιών» είναι κι ο Κέντρικ Πέρκινς, ο οποίος τους χαρακτηρίζει «ηλίθια ομάδα», σημειώνοντας ότι το μπάσκετ που παίζουν δεν είναι ελκυστικό για τον κόσμο.

«Οι Μπακς είναι η πιο ηλίθια ομάδα στην ιστορία. Ο τρόπος που παίζουν μπάσκετ είναι κάτι παραπάνω από ενοχλητικός για το μάτι του θεατή», ανέφερε κατά το ξέσπασμά του ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας.

The Milwaukee Bucks are the Dumbest Team in Finals History!!! The way that they play the game of basketball is beyond disturbing to the viewers eyes. Carry the hell on… pic.twitter.com/nyPaQ8aE41

— Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) July 9, 2021