Πέθανε η Σαμπίνε Σμιτς, θρήνος του μηχανοκίνητου αθλητισμού (ΦΩΤΟ)

Πέθανε η Σαμπίνε Σμιτς σε ηλικία 51 ετών, χάνοντας την άνιση και μακροχρόνια μάχη με τον καρκίνο. Η “Βασίλισσα του Nurburgring” υπήρξε μία από τις πιο διάσημες και καταξιωμένες οδηγούς αγώνων.

Yπήρξε οδηγός του περίφημου “Ring Taxi” στην πίστα του Nurburgring και συμμετείχε και στη γνωστή εκπομπή Top Gear. Το 2017, η Σμιτς διαγνώστηκε με καρκίνο, ο οποίος δεν της επέτρεψε την αγωνιστική επάνοδο το 2020. Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή από την ομάδα Frikadelli Racing, που είχαν ιδρύσει μαζί με τον σύζυγό της Klaus Abbelen.

«H Sabine Schmitz (14.5.1969 – 16.3.2021) έφυγε μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο», ανέφερε η ανακοίνωση στα social media. «Ήταν 51 ετών. O Klaus Abbelen και όλοι οι συγγενείς και φίλοι της είναι βαθιά λυπημένοι για αυτή την μεγάλη απώλεια».

Η Σαμπίνε Σμιτς ήταν η πρώτη γυναίκα που κέρδισε τις 24 Ώρες του Nurburgring το 1996, ενώ το κατάφερε ακόμα και το 1997. Το 1998 έγινε η πρώτη γυναίκα που κατακτά τον Πρωτάθλημα Αντοχής VLN στη Γερμανία, ενώ το 2015 και το 2016 συμμετείχε σε αγώνες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Τουρισμού (WTCC).

Η Σμιτς υπήρξε η οδηγός του περίφημου “Ring Taxi”, ενώ έγινε γνωστή κι ως coach του Jeremy Clarkson στο πλαίσιο της εκπομπής Top Gear.

Sabine Schmitz (14.5.1969 – 16.3.2021) passed away yesterday (Tuesday) after her brave fight against cancer. She was 51 years old. Klaus Abbelen and all relatives and friends are deeply saddened by the immeasurable loss. pic.twitter.com/G706HGxDTC

— Frikadelli Racing (@Frikadelli_R) March 17, 2021