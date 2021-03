Οργή για την άγρια επίθεση σκύλου σε φώκια στον Τάμεση (Σκληρό VIDEO-ΦΩΤΟ)

Δυστυχώς οι κτηνίατροι δεν κατάφεραν να σώσουν τη φώκια με το παρατσούκλι «Φρέντι» που δέχθηκε άγρια επίθεση από σκύλο στις όχθες του Τάμεση την περασμένη Κυριακή. Τα τραύματα που υπέστη ήταν αρκετά σοβαρά, με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να κάνουν ευθανασία στο άτυχο ζώο, καθώς κρίθηκε ότι «ήταν η μόνη ηθική και δίκαιη επιλογή».

Η χαριτωμένη φώκια έκανε την εμφάνισή της κοντά στην Γέφυρα Χάμερσμιθ στο Δυτικό Λονδίνο, τον περασμένο μήνα και για εβδομάδες διασκέδαζε με τα καμώματά της τους περαστικούς που έκαναν τη βόλτα τους στις όχθες του ποταμού. Σύντομα με την Daily Mail, το νεαρής ηλικίας ζώο κέρδισε σύντομα το παρατσούκλι «Φρέντι» από τον Φρέντι Μέρκιουρι, τον θρυλικό frontman των Queen, χάρη στον έντονο χαρακτήρα του και την παιχνιδιάρικη διάθεσή του.

Όπως εξηγεί η βρετανική εφημερίδα, το περιστατικό που κόστισε τη ζωή στον «Φρέντι» και έχει προκαλέσει την οργή πολλών Βρετανών συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής. Γύρω στις 12.45, ένας μεγαλόσωμος καφέ σκύλος που δεν φορούσε λουρί επιτέθηκε στο ζωο δαγκώνοντάς το με αγριότητα. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο ιδιοκτήτης του σκύλου επιχείρησε αρχικά με φωνές να τον καλέσει πίσω και να τον συγκρατήσει, όμως βλέποντας ότι δεν τα κατάφερνε έσπευσε να εξαφανιστεί από το σημείο.

Αρκετοί περαστικοί – ανάμεσά τους κι ένας κτηνίατρος – έτρεξαν να βοηθήσουν την άτυχη φώκια και να απομακρύνουν το σκυλί, που ήταν εκτός ελέγχου και είχε για ώρα τα δόντια του καρφωμένα πάνω της. Στη συνέχεια κάλεσαν τις αρμόδιες υπηρεσίες και περίμεναν στο σημείο μέχρι να έρθουν να παραλάβουν το αιμόφυρτο ζώο. Σύμφωνα με αναφορές στα MME, o κτηνίατρος δέχθηκε τρεις δαγκωματιές από τον τρομαγμένο «Φρέντι» στην προσπάθειά του να τον συγκρατήσει, ενώ ένας ποδηλάτης που σταμάτησε για να βοηθήσει δέχθηκε «κουτουλιά» από το ζώο.

Ο φωτογράφος Ντάνκαν Φίλιπς, που βρισκόταν στο σημείο για να απαθανατίσει τις φώκιες, κατέγραψε με τον φακό του την στιγμή της επίθεσης. Ο 55χρονος είπε στο MyLondon: «Ήταν μια πολύ άγρια επίθεση. Το σκυλί δεν άφηνε από τα δόντια του τη φώκια, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες των περαστικών να χωρίσουν τα δύο ζώα».

Ο οργανισμός British Divers Marine Life Rescue (BDMLR) έστειλε μια ομάδα να παράσχει τις πρώτες βοήθειες στο τραυματισμένο ζώο, που στη συνέχεια μεταφέρθηκε με σκάφος στην κλινική άγριας ζωής του Νότιου Έσεξ στο Τίλμπουρι. Αρχικά υπήρχε η ελπίδα ότι οι εξειδικευμένοι κτηνίατροι της κλινικής θα κατάφερναν να σώσουν τη νεαρή φώκια.

Freddie the seal DIES after savage dog attack: Vets are forced to put down injured animal that had delighted crowds on the banks of the Thames https://t.co/JcRspndBbN

Όμως σε χθεσινή ανακοίνωση της η ομάδα της κλινικής εξήγησε ότι κάτι τέτοιο δεν θα ήταν εφικτό: «Τόσο εμείς όσο και οι ειδικοί της BDMLR μιλήσαμε με αρκετούς ορθοπεδικούς κτηνιάτρους που ειδικεύονται στη θαλάσσια ζωή και, όπως υποψιαζόμασταν μετά τις ακτινογραφίες που βγάλαμε το πρωί, η πρόγνωση είναι εξαιρετικά κακή… Το πτερύγιο του Φέντι έχει υποστεί κάταγμα και έχει εξαρθρωθεί. Οι φώκιες δεν αντιδρούν καλά στο αναισθητικό, αφού έχουν καταδυτικό αντανακλαστικό και δεν αναπνέουν. Υποψιαζόμαστε ότι η μόλυνση εξαπλώνεται, και με τις άλλες δαγκωματιές στο σώμα του υποφέρει πολύ. Σε αυτό το στάδιο πιστεύουμε ότι η μόνη ηθική και δίκαιη επιλογή είναι να βάλουμε τέλος στο μαρτύριό του».

Αργότερα η BDMLR επιβεβαίωσε ότι ελήφθη από κοινού η δύσκολη απόφαση να υποβληθεί ο «Φρέντι» σε ευθανασία, αφού η σοβαρότητα των τραυμάτων του απέκλειε το ενδεχόμενο να θεραπευθεί και να αφεθεί ξανά ελεύθερος, και ακόμα και αν επιβίωνε με ακρωτηριασμό, η ποιότητα ζωής του θα ήταν πολύ χαμηλή.

Freddie the seal had featured on ITV’s This Morning last week loafing around on the side of the Thames near Hammersmith Bridge. Yesterday he was attacked by a dog and was transported to Tilbury where we picked him up. @alexlowe51 pic.twitter.com/DVHQhjzRpq

— South Essex Wildlife Hospital (@SEWH) March 22, 2021