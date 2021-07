Οργή για διαφήμιση για εμβολιασμό με γυναίκα που πασχίζει να αναπνεύσει (VIDEO)

Μια διαφήμιση για τον εμβολιασμό έχει προκαλέσει οργή στην Αυστραλία, με πολλούς να ασκούν έντονη κριτική στο βίντεο που δείχνει μια νεαρή γυναίκα με Covid-19 να πασχίζει να αναπνεύσει.

Η κυβερνητική διαφήμιση δείχνει τη γυναίκα στο κρεβάτι του νοσοκομείου να παλεύει να αναπνεύσει, ενώ είναι διασωληνωμένη. «Η Covid-19 μπορεί να μας επηρεάσει όλους… Κλείσε ραντεβού για τον εμβολιασμό σου», είναι το μήνυμα που συνοδεύει το συγκλονιστικό βίντεο.

Για ορισμένους όμως η διαφήμιση βάζει άδικα στο στόχαστρο τους νέους ανθρώπους, καθώς οι κάτω των 40 θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα εμβόλια στο τέλος του έτους, σύμφωνα με το BBC. Αξιωματούχοι στον τομέα της υγείας προτείνουν επίσης οι νέοι άνθρωποι να περιμένουν για ένα εμβόλιο της Pfizer αντί για το διαθέσιμο της AstraZeneca. Το θέμα είναι ότι η Αυστραλία αντιμετωπίζει έλλειψη στα εμβόλια της Pfizer.

Η διαφήμιση παίζει αυτή την περίοδο στο Σίδνεϊ, που βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα ξέσπασμα της μετάλλαξης Delta και βρίσκεται στην τρίτη εβδομάδα lockdown.

Οι αρχές ανέφεραν 112 νέα κρούσματα τη Δευτέρα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 700 από την εμφάνιση της μετάλλαξης στα μέσα Ιουνίου.

Η διαφήμιση αποτελεί μέρος μιας εκστρατείας για τον εμβολιασμό, η οποία ξεκίνησε το Σάββατο και έχει τον τίτλο «Arm Yourself».

«Εντελώς προσβλητικό να παίζεις μια τέτοια διαφήμιση όταν οι Αυστραλοί αυτής της ηλικιακής ομάδας περιμένουν ακόμη τον εμβολιασμό τους», έγραψε στο Twitter ο δημοσιογράφος Hugh Riminton.

Completely offensive to run an ad like this when Australians in this age group are still waiting for their bloody vaccinations. https://t.co/4xF5hZAkqp

— Hugh Riminton (@hughriminton) July 11, 2021