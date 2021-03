Νέο επεισόδιο, το 20 σε ένα μήνα, με τον σκύλο του Μπάιντεν (VIDEO)

Σε νέο περιστατικό «επίθεσης» – το δεύτερο μέσα σε ένα μήνα – ενεπλάκη ο σκύλος του Τζο Μπάιντεν, Μέιτζορ, σύμφωνα με όσα επιβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος.

Ο σκύλος «δάγκωσε κάποιον ενώ έκανε βόλτα» τη Δευτέρα, σύμφωνα με τον γραμματέα Τύπου της Τζιλ Μπάιντεν, Μάικλ Λα Ρόσα. Το ζώο «εξακολουθεί να προσαρμόζεται στο νέο του περιβάλλον», πρόσθεσε, ενώ αναφορικά με το άτομο που δέχτηκε την επίθεση, εξετάστηκε από την ιατρική ομάδα του Λευκού Οίκου «με μεγάλη προσοχή» και επέστρεψε στη δουλειά του, χωρίς να έχει υποστεί κάποιον τραυματισμό.

