Με βραχιολάκι ο άλλοτε «Ρόκι» της γαλλικής πολιτικής Νικολά Σαρκοζί (VIDEO)

Από τα ψηλά στα χαμηλά και από τα πολλά στα λίγα! Ο Νικολά Σαρκοζί ήταν γνωστός ως μάλλον αποτυχημένος πολιτικός αρχηγός μέχρι το 1997. Λίγα χρόνια αργότερα, επανήλθε στο προσκήνιο σαν ο «Ρόκι της Δεξιάς» και έφτασε να θεωρείται κάτι σαν σωτήρας της Γαλλίας! Η θητεία του, όμως, αμαυρώθηκε από σειρά οικονομικών σκανδάλων που έριξαν τη δημοτικότητά του στο ναδίρ. Εντέλει, έφυγε από το προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων ως ο λιγότερο δημοφιλής από τους πέντε σημαντικότερους ηγέτες στην Ευρώπη.

Η ταύτισή του με την Άνγκελα Μέρκελ, η ροπή του προς την πολυτέλεια, αλλά και η σχεδόν λάιφ στάιλ προσωπική του ζωή δεν έγιναν αποδεκτά με συμπάθεια από τους Γάλλους. Τα προβλήματά του, όμως, δεν τελείωσαν με την πολιτική αποστρατεία του. Μετά την έξοδό του από την προεδρία, ακολούθησαν οι περιπέτειές του με τη Δικαιοσύνη. Σε μία αναπάντεχη τροπή των γεγονότων, όμως, ο Σαρκοζί, παρ’ ότι αναμενόταν η δίκη του για διαφθορά και απόπειρα επηρεασμού της Δικαιοσύνης, είδε τις πολιτικές μετοχές του να ανεβαίνουν. Το βιβλίο του με τίτλο «Ο καιρός της καταιγίδας», στο οποίο αφηγείται τα δύο πρώτα χρόνια του στο Μέγαρο των Ηλυσίων, έγινε μπεστ σέλερ.

Ξαφνικά, οι Γάλλοι φάνηκαν να αναπολούν και να εκτιμούν τις σκληρές πολιτικές «Νόμου και Τάξης» που είχε εφαρμόσει. Στην κρίση ηγεσίας που αντιμετωπίζει η Δεξιά, μάλιστα, τον αντιμετώπιζαν περίπου ως λύση για τις προεδρικές του 2022. Τώρα πλέον, όμως, είναι άγνωστο τι πολιτικό αντίκτυπο θα έχει η καταδίκη του σε τρία χρόνια φυλάκιση από δικαστήριο του Παρισιού για διαφθορά και δωροδοκία.

Και να σκεφτεί κανείς ότι είναι η πρώτη από τις τέσσερις δικαστικές μάχες που έχει να αντιμετωπίσει ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας το επόμενο διάστημα. Ο καταδικασθείς πρέπει να εκτίσει άμεσα το ένα από τα τρία χρόνια της ποινής του και για τα υπόλοιπα δύο λαμβάνει αναστολή. Αποφασίστηκε ότι αντί για φυλακή ή κοινωνική εργασία, θα φορέσει ηλεκτρονικό βραχιολάκι.

