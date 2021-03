Δέκα κρούσματα της βραζιλιάνικης παραλλαγής του νέου κορονοϊού εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο.

«Εντοπίσαμε στη Βενεζουέλα την παρουσία της βραζιλιάνικης παραλλαγής» του ιού που προκαλεί την COVID-19, σημείωσε ο αρχηγός του κράτους. Το παραλλαγμένο αυτό στέλεχος του SARS-CoV-2 είναι «πιο μολυσματικό» και «πιο επικίνδυνο, πιο σοβαρό», προειδοποίησε. «Πρέπει να σπάσουμε την αλυσίδα μετάδοσης», τόνισε.

Το πρώτο κρούσμα εντοπίστηκε σε υπάλληλο του αεροδρομίου Μαϊκετία, το οποίο εξυπηρετεί την πρωτεύουσα Καράκας, όπου πλέον έχουν επιβεβαιωθεί δύο περιπτώσεις.

Άλλα δύο κρούσματα της βραζιλιάνικης παραλλαγής του νέου κορονοϊού εντοπίστηκαν στη γειτονική πολιτεία Μιράντα και ακόμη έξι στην πολιτεία Μπολίβαρ, η οποία γειτονεύει με τη Βραζιλία.

Η Βενεζουέλα, χώρα σχεδόν 30 εκατομμυρίων κατοίκων, είχε καταγράψει ως προχθές Τρίτη 139.934 μολύνσεις από τον νέο κορονοϊό και 1.353 θανάτους εξαιτίας της COVID-19, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που αμφισβητούνται από γιατρούς, την αντιπολίτευση και ΜΚΟ όπως το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW).

Η λατινοαμερικάνικη χώρα άρχισε τη 18η Φεβρουαρίου εκστρατεία ανοσοποίησης, ξεκινώντας με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και τους εκπαιδευτικούς, μετά την άφιξη 100.000 δόσεων του ρωσικού εμβολίου Sputnik V για τον νέο κορονοϊό. Το Καράκας αναμένει να λάβει 10 εκατ. δόσεις του σκευάσματος αυτού από τη Μόσχα.

Άλλες περίπου 500.000 δόσεις του εμβολίου για τον νέο κορονοϊό της κινεζικής φαρμακευτικής βιομηχανίας Sinopharm έφθασαν στη χώρα τη Δευτέρα. Το φορτίο υποδέχθηκε προσωπικά στο αεροδρόμιο η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες.

Σύμβουλος του ηγέτη της αντιπολίτευσης Χουάν Γκουαϊδό, τον οποίο αναγνωρίζουν ως τον νόμιμο αρχηγό του κράτους οι ΗΠΑ και πολλοί σύμμαχοί τους, δήλωσε από την πλευρά του ότι η χώρα θα αρχίσει να παραλαμβάνει εμβόλια μέσω του προγράμματος COVAX, του οποίου ηγείται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, τον Μάιο.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο Μαδούρο, οι αρχές θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν το σχέδιο «επτά συν επτά», που προβλέπει επτά ημέρες «αυστηρής» καραντίνας, κατά τη διάρκεια των οποίων δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις και άλλες υπηρεσίες λειτουργούν με πολλούς περιορισμούς, και άλλες επτά ημέρες πιο «ευέλικτων» μέτρων, κατά τη διάρκεια των οποίων οι περιορισμοί χαλαρώνουν.