ΛεΜπρόν: Πρώτος στην ιστορία με 35.000 πόντους (ΦΩΤΟ)

Ο Βασιλιάς κατάφερε να γίνει ο τρίτος σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ πίσω από Καρλ Μαλόουν και Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, αλλά και ο 3ος που σπάει το φράγμα των 35000 πόντων.

Ο Θρύλος των Λέικερς έχει 38.387 πόντους και εκείνος των Τζαζ 36.928 πόντους.

Πάντως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς πλέον είναι ο μοναδικός παίκτης σε μια σπουδαία κατηγορία. Ο ηγέτης των λιμνάνθρωπων έγινε ο πρώτος παίκτης ever με 35.000 πόντους, 9.000 ριμπάουντ και 9.000 ασίστ.

LeBron becomes the third player in NBA history to score 35K career points 👑

He’s the only one in the 35/9/9 club pic.twitter.com/dHqQBGDR0g

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 19, 2021