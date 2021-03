Κόβουν αιωνόβιες βελανιδιές για την αποκατάσταση της Παναγίας των Παρισίων(VIDEO)

Δουλειά έχουν πιάσει οι ξυλοκόποι που έχουν εντοπίσει τις αιωνόβιες βελανιδιές που είναι ιδανικές για την αποκατάσταση της κορυφής της Παναγίας των Παρισίων.

Ο 93 μέτρων οβελίσκος στην κορυφή του ναού, κατασκευασμένος από ξύλο και καλυμμένος από μόλυβδο, έγινε το σύμβολο της αποκατάστασης της Παναγίας των Παρισίων, καθώς η κατάρρευσή του μπροστά στα μάτια εκατομμυρίων τηλεθεατών προκάλεσε απογοήτευση και θλίψη ανά τον κόσμο πριν από δύο χρόνια.

Η καταστροφική πυρκαγιά στην Παναγία των Παρισίων τον Απρίλιο του 2019 κινητοποίησε τους ειδικούς για την άμεση αποκατάσταση του εμβλημτικού καθεδρικού ναού.

A 230-year-old Sessile oak tree is selected to be used in the reconstruction of Notre Dame Cathedral in France’s Foret de Berce.

1,000 oaks are due to be hacked down by the end of March to rebuild the spire and roof of the cathedral, which was ravaged by fire in 2019 pic.twitter.com/nYE4s3SchT

