Κορωνοϊός: Ποιο εμβόλιο προκαλεί εκτεταμένο δερματικό εξάνθημα – Πόσο ανησυχητικό είναι

Οι εξελίξεις τρέχουν για τα νέα εμβόλια έναντι της COVID-19, το ίδιο όμως συμβαίνει και όσον αφορά στοιχεία για αυτά που χρησιμοποιούνται ήδη στις εμβολιαστικές εκστρατείες.

Ένα νέο δεδομένο για το mRNA-1273 εμβόλιο της Moderna ανακάλυψαν ερευνητές από το Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης και αφορά μια καθυστερημένη αντίδραση υπερευαισθησίας σε ορισμένους εμβολιασθέντες.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή τους που δημοσιεύεται στο The New England Journal of Medicine (NEJM), κατά την κλινική δοκιμή φάσης 3 του εμβολίου της Moderna , ένα μικρός αριθμός εθελοντών από τους συνολικά 30.000 εμφάνισε την αντίδραση,(μέσος όρος οκτώ ημέρες) όπως επιβεβαίωσε η δική τους μελέτη με επικεφαλής τη Δρ Kimberly Blumenthal, MD, MSc, συνδιευθύνουσα του Προγράμματος Κλινικής Επιδημιολογίας στους τομείς της Ρευματολογίας, Αλλεργίας και Ανοσολογίας του Νοσοκομείου της Μασαχουσέτης.